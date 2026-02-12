鼓勵學生修教程 擬修法放寬教育學分抵認
中小學教師人力不足問題引發社會關注。教育部為鼓勵大學生修讀師資職前教育課程（教育學程），擬放寬教育專業課程學分抵認畢業學分的限制，由各校自訂規則。
受到少子女化、業界人才吸引力等因素影響，近年願意投入教育學程的人數有所下滑。根據「師資培育統計年報」最新統計，113學年度核定師資類科招生名額為1萬12名，實際招到8821名，使用率為92.11%，許多名額沒用完。
對此，教育部長鄭英耀於民國114年到立法院專案報告時，就提出要提高修讀師培的誘因，具體策略包括調高實習獎助金、調升公費待遇、引導縣市政府穩定開缺等。
教育學程學分數過多，往往要多讀半年或一年才修得完，也是「勸退」學生的一大因素。教育部於今年2月10日預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，其中第10條讓設有師資培育中心的大學可自訂規則，讓學生將教育專業課程的學分，用來抵認主修、輔修的畢業學分。
舉例來說，中等學校師資類科的教程至少要修26個學分，過去很多學生修不完，所有學分都付諸東流。修法後則可抵認系上規定的通識學分、跨領域學分、彈性課程學分等，藉此鼓勵更多學生勇於嘗試，即便最後發現自己不適合當老師，學分也不會浪費。
另外，這次修法也降低部分類科的學分下限，國小師資類科由至少40學分，降低為至少30學分；幼兒園師資類科由至少48學分，降低為至少46學分。
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。