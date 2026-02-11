爸媽都讀台大醫！她沒遺傳到「學霸基因」自慚形穢 網反羨：他們完全是天使

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有一種壓力來自父母太優秀。一位女網友分享，雙親皆為台大醫學系的頂尖人才，但身為「學霸二代」的她卻成績平平，讓她感到「配不上父母」而愧疚。學生示意圖。圖／AI生成
有一種壓力來自父母太優秀。一位女網友分享，雙親皆為台大醫學系的頂尖人才，但身為「學霸二代」的她卻成績平平，讓她感到「配不上父母」而愧疚；然而，原PO的家長不僅不責備，更溫柔陪伴並支持她的興趣。這類具備專業背景且能引導孩子的「導師型父母」，正是當代Z世代幸福感的關鍵來源。

一位網友在Dcard發文，坦言自小就感受到基因的「落差」。她的父母在求學時期表現極為優異，一路從第一志願高中的資優班讀到台大醫學系，甚至曾入選國手培訓營；但她自覺沒有遺傳到這份學霸基因，「國小就常常考80幾、國中常常70幾，高中就太慘別說了」。

比起分數，最讓她煎熬的其實是外界的眼光。每當親戚問起近況，或是得知父母背景後的驚嘆，對她而言都像是一把雙面刃，「我怕講出成績會很丟臉，爸媽這麼強、我這麼廢」，這個念頭成了她心中揮之不去的陰影。

不過原PO表示，爸媽從未對她的成績表現不滿。遇到不懂的難題時，還會主動教她讀書訣竅、陪她複習，溫柔提醒：「不會就是弄懂就好，錯是進步的機會，大考最重要、段考不要太在意。」此外，兩人更全力支持原PO發展興趣，甚至會一起討論如何平衡學業與個人愛好。

「他們對我越好，我就覺得自己越丟臉，甚至很愧疚。」原PO自白，這份無條件的愛反而讓她陷入更深的自我懷疑，於是決定發文尋求心態調適的建議。

對此，許多網友紛紛留言鼓勵，感嘆原PO擁有令人稱羨的天使家長，「家裡有錢本來就比較多試錯機會，追夢的同時別忘記感謝他們」、「人生是自己的，好在爸媽心態很好，請他們送妳出國讀大學吧」、「他們的優秀不是妳達不到的標竿，而是扶持妳可以有更多選擇的地基」、「其實讀過越多書，越知道孩子要適性發展，讀不來就別勉強」；還有人指出可能原PO父母「看多了」，許多台大畢業生發展不見得比較好，認為原PO父母「想要妳發揮專長，快樂健康比較能長久，加油」。

事實上，這種家庭互動模式正呼應了國際研究趨勢。根據《日經商業》研究，像這樣受過高等教育、具備專業知識，且能陪伴、引導孩子共享生活方式的家長，被稱為「導師型父母」。益普索市調公司2025年的幸福度調查顯示，日本人覺得幸福的最大因素是「與家人的關係」，關鍵就是在於「導師型父母」具備跨越學歷社會的經驗與技能，更有條件參與孩子的人生決策。

儘管原PO的壓力是源於父母太過優秀，但從研究數據來看，這類「導師型」的親密互動，實際上是提升孩子未來生活滿意度的核心因素。

父母 台大 醫學 學霸 基因
×

