台大學生赴泰國交流 訪參議院、觀察大選與民主發展

台大學生組團來泰國交流，在為期一週的參訪行程中，除走訪朱拉隆功大學、泰國國會、駐泰代表處外，也於泰國大選當天觀察投開票過程，並透過與泰國參議員、人權團體及泰國學生的交流，了解泰國政治發展、學生自治與社運現況。

台大學生組成的交流團一行共15人，分別到泰國頂尖學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）學生會、泰國國會、駐泰代表處，與學生及參議員交流，比較台泰政治體系、民主發展與學生自治體制的差異。

台大學生代表大會議長黃聖恩表示，他們每年都會安排國際交流行程，透過與當地學生會交流提升台灣能見度，他說，「從亞洲出發，已曾去過日本、新加坡和馬來西亞，這次選擇泰國，剛好遇上大選，是很難得的經驗。」

黃聖恩告訴中央社，據他觀察，朱拉隆功大學擁有豐富的校園資源，且在教學經費投入上相當充足。他補充說，該校還自行開發應用程式，作為校內的支付工具，對師生相當方便。

2月8日正值泰國大選，台大學生也在泰國學生的陪同下前往投票所觀選，並實地觀察選民投票流程。

台大研究生協會會長莊智程表示，他在泰國感受到年輕人對政治的熱情，及期盼國家更進步的渴望。他說：「泰國年輕人希望政治有所改變及更為進步，令人動容。」

另外，莊智程還指出，與當地非政府組織交流的過程中，也發現泰國高中生積極參與社運活動，這和台灣的高中生也有所差別。

台大交流團也到駐泰代表處與代表藍夏禮見面，聽取外交實務分享，了解台灣外交工作在國際政治與區域局勢下所面臨的挑戰。

交流團秘書陳徹表示，他很認同藍夏禮所說，「即便只是短期交流，也可以在對方心中種下一顆友善種子」。陳徹告訴中央社，在和泰國學生交流的過程，感受到台泰學生對彼此的感情與熱情，並相信「這次的互動，已成功搭起雙方信任的橋樑」。

台大學生在泰國交流期間，也到泰國國會拜訪參議員特瓦里（Tewarit Maneechai）。據學生轉述，特瓦里表示，基於「奶茶聯盟」所建立的民間情誼，他對台灣抱持高度好感。