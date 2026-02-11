台大學生赴泰國交流 訪參議院、觀察大選與民主發展

快訊

中央社／ 曼谷11日專電

台大學生組團來泰國交流，在為期一週的參訪行程中，除走訪朱拉隆功大學、泰國國會、駐泰代表處外，也於泰國大選當天觀察投開票過程，並透過與泰國參議員、人權團體及泰國學生的交流，了解泰國政治發展、學生自治與社運現況。

大學生組成的交流團一行共15人，分別到泰國頂尖學府朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）學生會、泰國國會、駐泰代表處，與學生及參議員交流，比較台泰政治體系、民主發展與學生自治體制的差異。

台大學生代表大會議長黃聖恩表示，他們每年都會安排國際交流行程，透過與當地學生會交流提升台灣能見度，他說，「從亞洲出發，已曾去過日本、新加坡和馬來西亞，這次選擇泰國，剛好遇上大選，是很難得的經驗。」

黃聖恩告訴中央社，據他觀察，朱拉隆功大學擁有豐富的校園資源，且在教學經費投入上相當充足。他補充說，該校還自行開發應用程式，作為校內的支付工具，對師生相當方便。

2月8日正值泰國大選，台大學生也在泰國學生的陪同下前往投票所觀選，並實地觀察選民投票流程。

台大研究生協會會長莊智程表示，他在泰國感受到年輕人對政治的熱情，及期盼國家更進步的渴望。他說：「泰國年輕人希望政治有所改變及更為進步，令人動容。」

另外，莊智程還指出，與當地非政府組織交流的過程中，也發現泰國高中生積極參與社運活動，這和台灣的高中生也有所差別。

台大交流團也到駐泰代表處與代表藍夏禮見面，聽取外交實務分享，了解台灣外交工作在國際政治與區域局勢下所面臨的挑戰。

交流團秘書陳徹表示，他很認同藍夏禮所說，「即便只是短期交流，也可以在對方心中種下一顆友善種子」。陳徹告訴中央社，在和泰國學生交流的過程，感受到台泰學生對彼此的感情與熱情，並相信「這次的互動，已成功搭起雙方信任的橋樑」。

台大學生在泰國交流期間，也到泰國國會拜訪參議員特瓦里（Tewarit Maneechai）。據學生轉述，特瓦里表示，基於「奶茶聯盟」所建立的民間情誼，他對台灣抱持高度好感。

相關新聞

頂大文組碩班沒人讀？教授見3人報考「僅1人應試」嘆該提早退休 網揭殘酷真相

在「重理輕文」的社會氛圍下，純文學的研究殿堂似乎逐漸隱沒在考生的志願清單之外。一位台師大英語系教授在社群發文，提到系上碩士班文學組的入學考試僅有3人報名…

防竹縣鳳山溪汙染再現 清大USR導入電子鼻監測異味汙染

新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需...

嘉大有機市集邁入第17年 春節促銷助民眾健康迎好年

農曆春節將至，嘉義大學農業推廣中心將於2月14日在嘉大新民校區舉辦嘉大有機農產品市集春節促銷活動。已邁入第17年的市集，...

台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住

國立台灣師範大學提升教學、研究環境。公館校區「國際教學研究大樓」募款金額突破台幣3億，工程將邁入新階段；同時，為回應國際...

「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉

春節過完後，115年學測生們就要迎來放榜填志願，除了自己原本嚮往的科系外，也會參考多方意見。不過多數人對非自己就讀科系其實並不瞭解，大多是因為刻板印象而產生的距離感，曾有網友認為大學機械系、醫學系、會計系是大學最難念的科系，數學系和物理系也被許多人點名。

只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 網建議跨域搭上AI順風車

台灣的教育體系中，大致把數學系分成兩類：「純數學系」和「應用數學系」。《經濟日報》指出，「純數學系」不少人畢業後在學術界持續研究，或擔任教職，也有人進入補教業、出版業，撰寫數學教科書或從事與數學相關的行業。

