防竹縣鳳山溪汙染再現 清大USR導入電子鼻監測異味汙染
新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需求，清華大學USR計畫團隊研發「電子鼻」並於今天導入河川場域應用，不僅能及早發現可能汙染，也能補足傳統水質檢測在人力與時效上的限制。
本次計畫由清華大學REAL-X 團隊主導，透過電子鼻整合式晶片感測氣味與數據分析，協助即時辨識水體中可能異常的汙染跡象，作為傳統水質檢測之外的有力輔助工具，提升環境監測的即時性與敏感度。
計畫主持人王俊程教授指出，河川汙染往往發生快速、來源複雜，單靠定期採樣難以及時反應，因此本次與世創生物科技合作導入電子鼻技術，正是希望補足既有監測機制的不足，並將原先應用在醫療、軍事方面的技術轉化成為地方有益的公共資源。
王俊程表示，期望能藉由設備部署與社區培力，讓在地居民逐步理解監測原理，主動成為環境觀察的一環，進而提升地方回應河川問題的能力，並為後續治理與公共討論累積基礎數據資料，與在地合作長期守護鳳山溪，同時貫徹人本科技的理念。
關西鎮長陳光彩表示，感謝清大團隊協助在地社群理解監測原理、判讀基礎數據，逐步培養社區對河川狀況的感知與回應能力，讓科技成為支持地方行動的工具，而非增加距離的門檻。
關西鎮環境守護協會理事長羅功奇則則說，科技的價值在於是否能回應人們生活中的需求，清大團隊深耕關西數年，為地方帶來助益有目共睹。期望能藉由這次導入電子鼻技術的河川守護行動，拋磚引玉讓生活在臺灣這片土地上的民眾共同來關注環境保育議題。
清大團隊表示，未來也將持續蒐集監測成果，與地方社群共同檢視河川變化，作為後續環境治理與公民參與的重要參考。透過跨域合作與公共監測的實踐，清華大學期望為河川保護開啟一條結合科技、人與地方的共榮新路徑。
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。