快訊

蛇年飆股出爐！這檔PCB股大漲1269%奪冠 南亞科漲幅823%居第二名

差點當上泰國總理！專訪皮塔：政治可以失望但不絕望

徐欣瑩今登記初選 數度哽咽：登記不是妥協、而是戰鬥開始

防竹縣鳳山溪汙染再現 清大USR導入電子鼻監測異味汙染

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹即時報導
新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需求，清華大學USR計畫團隊研發「電子鼻」並於今天導入河川場域應用。圖／清大提供
新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需求，清華大學USR計畫團隊研發「電子鼻」並於今天導入河川場域應用。圖／清大提供

新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需求，清華大學USR計畫團隊研發「電子鼻」並於今天導入河川場域應用，不僅能及早發現可能汙染，也能補足傳統水質檢測在人力與時效上的限制。

本次計畫由清華大學REAL-X 團隊主導，透過電子鼻整合式晶片感測氣味與數據分析，協助即時辨識水體中可能異常的汙染跡象，作為傳統水質檢測之外的有力輔助工具，提升環境監測的即時性與敏感度。

計畫主持人王俊程教授指出，河川汙染往往發生快速、來源複雜，單靠定期採樣難以及時反應，因此本次與世創生物科技合作導入電子鼻技術，正是希望補足既有監測機制的不足，並將原先應用在醫療、軍事方面的技術轉化成為地方有益的公共資源。

王俊程表示，期望能藉由設備部署與社區培力，讓在地居民逐步理解監測原理，主動成為環境觀察的一環，進而提升地方回應河川問題的能力，並為後續治理與公共討論累積基礎數據資料，與在地合作長期守護鳳山溪，同時貫徹人本科技的理念。

關西鎮長陳光彩表示，感謝清大團隊協助在地社群理解監測原理、判讀基礎數據，逐步培養社區對河川狀況的感知與回應能力，讓科技成為支持地方行動的工具，而非增加距離的門檻。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇則則說，科技的價值在於是否能回應人們生活中的需求，清大團隊深耕關西數年，為地方帶來助益有目共睹。期望能藉由這次導入電子鼻技術的河川守護行動，拋磚引玉讓生活在臺灣這片土地上的民眾共同來關注環境保育議題。

清大團隊表示，未來也將持續蒐集監測成果，與地方社群共同檢視河川變化，作為後續環境治理與公民參與的重要參考。透過跨域合作與公共監測的實踐，清華大學期望為河川保護開啟一條結合科技、人與地方的共榮新路徑。

團隊 清大 公共
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

徐欣瑩下午3點赴竹縣黨部開記者會 是否登記參與初選仍未鬆口

清大結合路跑界推出大新竹跑步地圖2.0 精選4優質「水」線

騎進「銀合隧道」、賞豆腐岩 竹縣頭前溪右岸自行車道今通車

柯文哲回竹縣掃街...基層搶C位爆推擠 離譜畫面曝光

相關新聞

頂大文組碩班沒人讀？教授見3人報考「僅1人應試」嘆該提早退休 網揭殘酷真相

在「重理輕文」的社會氛圍下，純文學的研究殿堂似乎逐漸隱沒在考生的志願清單之外。一位台師大英語系教授在社群發文，提到系上碩士班文學組的入學考試僅有3人報名…

防竹縣鳳山溪汙染再現 清大USR導入電子鼻監測異味汙染

新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需...

嘉大有機市集邁入第17年 春節促銷助民眾健康迎好年

農曆春節將至，嘉義大學農業推廣中心將於2月14日在嘉大新民校區舉辦嘉大有機農產品市集春節促銷活動。已邁入第17年的市集，...

台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住

國立台灣師範大學提升教學、研究環境。公館校區「國際教學研究大樓」募款金額突破台幣3億，工程將邁入新階段；同時，為回應國際...

「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉

春節過完後，115年學測生們就要迎來放榜填志願，除了自己原本嚮往的科系外，也會參考多方意見。不過多數人對非自己就讀科系其實並不瞭解，大多是因為刻板印象而產生的距離感，曾有網友認為大學機械系、醫學系、會計系是大學最難念的科系，數學系和物理系也被許多人點名。

只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 網建議跨域搭上AI順風車

台灣的教育體系中，大致把數學系分成兩類：「純數學系」和「應用數學系」。《經濟日報》指出，「純數學系」不少人畢業後在學術界持續研究，或擔任教職，也有人進入補教業、出版業，撰寫數學教科書或從事與數學相關的行業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。