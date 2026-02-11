防竹縣鳳山溪汙染再現 清大USR導入電子鼻監測異味汙染

新竹縣鳳山溪2023年遭有毒廢液苯乙烯汙染，造成魚群暴斃，還因汙染淨水場導致關西、新埔地區大停水。為即時監測與守護在地需求，清華大學USR計畫團隊研發「電子鼻」並於今天導入河川場域應用，不僅能及早發現可能汙染，也能補足傳統水質檢測在人力與時效上的限制。

本次計畫由清華大學REAL-X 團隊主導，透過電子鼻整合式晶片感測氣味與數據分析，協助即時辨識水體中可能異常的汙染跡象，作為傳統水質檢測之外的有力輔助工具，提升環境監測的即時性與敏感度。

計畫主持人王俊程教授指出，河川汙染往往發生快速、來源複雜，單靠定期採樣難以及時反應，因此本次與世創生物科技合作導入電子鼻技術，正是希望補足既有監測機制的不足，並將原先應用在醫療、軍事方面的技術轉化成為地方有益的公共資源。

王俊程表示，期望能藉由設備部署與社區培力，讓在地居民逐步理解監測原理，主動成為環境觀察的一環，進而提升地方回應河川問題的能力，並為後續治理與公共討論累積基礎數據資料，與在地合作長期守護鳳山溪，同時貫徹人本科技的理念。

關西鎮長陳光彩表示，感謝清大團隊協助在地社群理解監測原理、判讀基礎數據，逐步培養社區對河川狀況的感知與回應能力，讓科技成為支持地方行動的工具，而非增加距離的門檻。

關西鎮環境守護協會理事長羅功奇則則說，科技的價值在於是否能回應人們生活中的需求，清大團隊深耕關西數年，為地方帶來助益有目共睹。期望能藉由這次導入電子鼻技術的河川守護行動，拋磚引玉讓生活在臺灣這片土地上的民眾共同來關注環境保育議題。

清大團隊表示，未來也將持續蒐集監測成果，與地方社群共同檢視河川變化，作為後續環境治理與公民參與的重要參考。透過跨域合作與公共監測的實踐，清華大學期望為河川保護開啟一條結合科技、人與地方的共榮新路徑。