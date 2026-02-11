頂大文組碩班沒人讀？教授見3人報考「僅1人應試」嘆該提早退休 網揭殘酷真相

快訊

一位台師大英語系教授近日在社群發文感嘆，系上碩士班文學組入學考試僅有3人報名，當天更只有1位考生應試。老師示意圖。圖／AI生成
在「重理輕文」的社會氛圍下，純文學的研究殿堂似乎逐漸隱沒在考生的志願清單之外。一位台師大英語系教授在社群發文，提到系上碩士班文學組的入學考試僅有3人報名，當天更只有1位考生應試。面對空蕩蕩的考場，他忍不住開玩笑自問：「是不是該提早退休」；該脆文也被轉發至PTT，引發網友熱議。

近日，台師大英語系教授黃涵榆在Threads發文，分享一個令學界感傷的現實：今年該系碩士班文學組的入學考試，報名人數本就寥寥可數，到了考試當天，竟僅剩1位考生孤軍奮戰。他不禁自嘲：「我是不是該改變原本屆齡退休的計畫，提早退休了？」

教授在貼文中憂心地表示，若連數位人文、醫療人文、環境人文、維多利亞時代、女性文學、亞美文學、恐怖文學等多元且跨領域的研究方向，都難以吸引學子，確實讓人難以想像未來的學術樣態。不過他也進一步強調，面對這股「寒流」，系上已開始商討應對之策，「會盡力改變這個趨勢」。

該脆文隨即被轉發至PTT，掀起網友對「頂大外語碩士班沒人讀」的熱烈討論。許多人點出現今台灣社會的現象，指出若以現實層面考量，市場對該科系的需求有限，職涯發展也多半侷限於譯者或教師，不禁感嘆：「人家要生活，在台灣文組太吃虧了」、「不好就業吧，商業或應用方面可能比較好」、「英文是輔助，主要技能才是最重要的」、「台灣文組只重視法律和政治系，再來頂多會計吧」、「純文組碩超難畢業，薪水又慘，誰愛念去念」、「英文系除了當譯者跟老師，還能幹嘛？」

而實際點擊英語學系碩士班「文學組」課表，可見該組別並不單純看重語言應用或教學能力，課程設計除了紮根於文藝復興、維多利亞等時代經典，更廣泛觸及酷兒電影、恐怖文學、新媒體及生態論述等領域。然而，這些深度的學術研究若缺乏足夠的熱忱，不僅內容顯得艱澀深奧，在現行的就業市場中也相對不吃香。

對此，網友也紛紛提出見解：「如果真的走學術，去外國唸碩士比較好，就業也不需要唸碩士，這個所最適合給老師進修學位」、「文學本身就不容易，國外不錯收入也可以，但台灣就是太輕文組，少人真的難免」、「文科真的少一點，篩出真正有興趣的就好，這些有興趣的人，不管收入多少都會堅持」、「研究外國文學能幹嘛？你能比母語的人強？對外國人來說這是國文系、歷史系，絕對比你強，在台灣學這程度的只能當大學教授吧，一般人學英文也不會學這個」。

