嘉大有機市集邁入第17年 春節促銷助民眾健康迎好年
農曆春節將至，嘉義大學農業推廣中心將於2月14日在嘉大新民校區舉辦嘉大有機農產品市集春節促銷活動。已邁入第17年的市集，今年集結雲嘉南地區多家優質有機農戶，除了產地直送的蔬果茶品，更推出滿額送購物金活動。農推中心主任侯新龍表示，嘉大長期輔導中小型農戶拓展通路，鼓勵民眾在過年大魚大肉之餘，選擇健康、安心的食材為新的一年加分，讓有機成為生活日常。
活動當天，民眾可至服務台領取春節限定集點卡及紅包袋一份。在市集各農場攤位消費每滿100元即可集1點，集滿5點能兌換50元購物金。每人限領一張集點卡，數量有限，換完為止。
過年期間糖果與堅果攝取量高，市集推薦民眾搭配溫潤回甘的有機茶解膩並幫助消化；除夕團圓飯若能增加有機蔬菜或根莖類料理，也能讓年菜營養更均衡。參展農戶包含蔬食心情農園、迦南地農場、十元有機果園、吳進陽有機養生農場、橙莊有機農場、司公廍農夫的家及南投縣青青佳自然生態農場等。
嘉義大學指出，市集以定期定點、地產地銷為特色，讓消費者能直接與農民交流，認識通過有機驗證的國產農產品，落實食品安全。
【編輯推薦】
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。