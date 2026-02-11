嘉大有機市集邁入第17年 春節促銷助民眾健康迎好年

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
吳進陽有機養生農場提供各式有機產品。圖／嘉義大學提供
吳進陽有機養生農場提供各式有機產品。圖／嘉義大學提供

農曆春節將至，嘉義大學農業推廣中心將於2月14日在嘉大新民校區舉辦嘉大有機農產品市集春節促銷活動。已邁入第17年的市集，今年集結雲嘉南地區多家優質有機農戶，除了產地直送的蔬果茶品，更推出滿額送購物金活動。農推中心主任侯新龍表示，嘉大長期輔導中小型農戶拓展通路，鼓勵民眾在過年大魚大肉之餘，選擇健康、安心的食材為新的一年加分，讓有機成為生活日常。

活動當天，民眾可至服務台領取春節限定集點卡及紅包袋一份。在市集各農場攤位消費每滿100元即可集1點，集滿5點能兌換50元購物金。每人限領一張集點卡，數量有限，換完為止。

過年期間糖果與堅果攝取量高，市集推薦民眾搭配溫潤回甘的有機茶解膩並幫助消化；除夕團圓飯若能增加有機蔬菜或根莖類料理，也能讓年菜營養更均衡。參展農戶包含蔬食心情農園、迦南地農場、十元有機果園、吳進陽有機養生農場、橙莊有機農場、司公廍農夫的家及南投縣青青佳自然生態農場等。

嘉義大學指出，市集以定期定點、地產地銷為特色，讓消費者能直接與農民交流，認識通過有機驗證的國產農產品，落實食品安全。

司公廍農夫的家提供各式有機產品。圖／嘉義大學提供
司公廍農夫的家提供各式有機產品。圖／嘉義大學提供
嘉大有機農產品市集2月14日舉辦春節促銷活動文宣。圖／嘉義大學提供
嘉大有機農產品市集2月14日舉辦春節促銷活動文宣。圖／嘉義大學提供
嘉大有機市集每周六上午於新民校區（民生南路側門）展售各式有機產品。圖／嘉義大學提供
嘉大有機市集每周六上午於新民校區（民生南路側門）展售各式有機產品。圖／嘉義大學提供

嘉大 春節 農產品
