台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住

春節過完後，115年學測生們就要迎來放榜填志願，除了自己原本嚮往的科系外，也會參考多方意見。不過多數人對非自己就讀科系其實並不瞭解，大多是因為刻板印象而產生的距離感，曾有網友認為大學機械系、醫學系、會計系是大學最難念的科系，數學系和物理系也被許多人點名。

2026-02-10 14:07