台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住
國立台灣師範大學提升教學、研究環境。公館校區「國際教學研究大樓」募款金額突破台幣3億，工程將邁入新階段；同時，為回應國際學生住宿與交流需求，「華語國際學舍」新建工程亦於今日舉行上樑典禮，未來將提供約300床，供外籍生與本地生共住。
台師大今舉行華語國際學舍新建工程上梁典禮，由校長吳正己擔任主典官，率領校內一級主管及營監造團隊依循古禮祈福，象徵建築主體結構完成，工程朝向2027年完工、啟用目標邁進。
台師大表示，華語國際學舍位於台北市大安區臥龍街，未來將提供約300床住宿空間，供外籍生與本地生共住，回應長年以來國際生住宿資源不足的問題。國語教學中心每年招收來自80餘國、約7000人次的華語學員，過去多需自行在校外租屋，衍生溝通與生活適應等挑戰。
台師大也指出，預計學舍完工後，將有助於減少租屋糾紛、提升住宿安全，也透過共住共學模式，促進本地生與國際生的文化交流。
另外，國際教研大樓興建大樓則坐落於公館校區行政大樓北側，規劃地上9樓、地下3樓，將整合多元教學空間、跨域研究場域、行政與公共交流機能。建築設計導入自然採光、彈性空間配置，並規劃屋頂綠化、太陽能發電與雨水回收系統，朝向綠建築標章目標邁進。
吳正己表示，無論是國際教學研究大樓，或華語國際學舍，都是台師大回應時代需求、深化國際連結的校園建設。一方面以完善的教研空間培育跨域人才，另一方面以友善安全的住宿環境，支持來自世界各地的學生。共同形塑具備學術深度與人文關懷的國際校園。
