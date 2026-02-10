快訊

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

美國眾議院通過「保護台灣法案」 大陸對台動武恐被踢出國際金融圈

台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「華語國際學舍」新建工程亦於今日舉行上樑典禮，未來將提供約300床，供外籍生與本地生共住。圖為完工後模擬示意圖。圖／台師大提供
「華語國際學舍」新建工程亦於今日舉行上樑典禮，未來將提供約300床，供外籍生與本地生共住。圖為完工後模擬示意圖。圖／台師大提供

國立台灣師範大學提升教學、研究環境。公館校區「國際教學研究大樓」募款金額突破台幣3億，工程將邁入新階段；同時，為回應國際學生住宿與交流需求，「華語國際學舍」新建工程亦於今日舉行上樑典禮，未來將提供約300床，供外籍生與本地生共住。

台師大今舉行華語國際學舍新建工程上梁典禮，由校長吳正己擔任主典官，率領校內一級主管及營監造團隊依循古禮祈福，象徵建築主體結構完成，工程朝向2027年完工、啟用目標邁進。

台師大表示，華語國際學舍位於台北市大安區臥龍街，未來將提供約300床住宿空間，供外籍生與本地生共住，回應長年以來國際生住宿資源不足的問題。國語教學中心每年招收來自80餘國、約7000人次的華語學員，過去多需自行在校外租屋，衍生溝通與生活適應等挑戰。

台師大也指出，預計學舍完工後，將有助於減少租屋糾紛、提升住宿安全，也透過共住共學模式，促進本地生與國際生的文化交流。

另外，國際教研大樓興建大樓則坐落於公館校區行政大樓北側，規劃地上9樓、地下3樓，將整合多元教學空間、跨域研究場域、行政與公共交流機能。建築設計導入自然採光、彈性空間配置，並規劃屋頂綠化、太陽能發電與雨水回收系統，朝向綠建築標章目標邁進。

吳正己表示，無論是國際教學研究大樓，或華語國際學舍，都是台師大回應時代需求、深化國際連結的校園建設。一方面以完善的教研空間培育跨域人才，另一方面以友善安全的住宿環境，支持來自世界各地的學生。共同形塑具備學術深度與人文關懷的國際校園。

住宿 華語 台師大 綠建築 國際生 外籍生
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台中和平邊坡修復工程老板墜落50公尺深山谷 腳斷送醫

中市崇德殯儀館重建要花42.6億元 市府今啟動廉政平台

南部首個旗艦共融公園屏東和平共融遊戲場啟用7年 啟動升級工程

中橫東段4處明隧道強化防災 拚2年完工解除管制

相關新聞

「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉

春節過完後，115年學測生們就要迎來放榜填志願，除了自己原本嚮往的科系外，也會參考多方意見。不過多數人對非自己就讀科系其實並不瞭解，大多是因為刻板印象而產生的距離感，曾有網友認為大學機械系、醫學系、會計系是大學最難念的科系，數學系和物理系也被許多人點名。

台師大華語國際學舍上樑 將提供300床予外籍、本地生共住

國立台灣師範大學提升教學、研究環境。公館校區「國際教學研究大樓」募款金額突破台幣3億，工程將邁入新階段；同時，為回應國際...

只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 網建議跨域搭上AI順風車

台灣的教育體系中，大致把數學系分成兩類：「純數學系」和「應用數學系」。《經濟日報》指出，「純數學系」不少人畢業後在學術界持續研究，或擔任教職，也有人進入補教業、出版業，撰寫數學教科書或從事與數學相關的行業。

陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才

陽明交大與AMD（超微半導體）將啟動前瞻研究計畫，深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作，培育具國際競...

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健...

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。