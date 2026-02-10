「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉

春節過完後，115年學測生們就要迎來放榜填志願，除了自己原本嚮往的科系外，也會參考多方意見。不過多數人對非自己就讀科系其實並不瞭解，大多是因為刻板印象而產生的距離感，曾有網友認為大學機械系、醫學系、會計系是大學最難念的科系，數學系和物理系也被許多人點名。

一名網友在Dcard上表示，自己曾經對物理系的印象是「很難、很硬、很無聊」，也覺得讀物理的人都難以接近，結果自己最後竟然錄取物理系，還傻住一度懷疑「我有填這個嗎？還是我爸偷偷幫我改志願？」，後來抱著「先讀讀看，大不了重考」的心態入學，結果意外改觀。

原PO發現教授的上課方式不是死背，而是帶領學生理解背後原理，另外班上人數少，老師都會記得學生，比較容易有互動，同儕之間相處也很好，不像預想的冷酷。原PO呼籲準備填志願的學弟妹們，不用對物理系的刻板印象太緊張，「先進去看看，可能會跟你想的不一樣」。

許多留言也指出物理系真的沒有大家想的這麼可怕，「我當初也是覺得物理系超可怕，結果其實很多時候是理解比狂算重要，小班制真的差很多」、「路過畢業生+1，真的不是大家想像那種地獄系，後來出路其實滿多元的」。

根據《聯合新聞網》報導，有六成數學與物理背景的畢業生在科技業就業，薪資方面，數物系畢業上班族平均月薪為69,600元，有超過七成數物背景畢業生表示，「不後悔當初的選系決定」，其中近四成更直言「完全不後悔」，反映出整體就業滿意度高。