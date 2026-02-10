只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 網建議跨域搭上AI順風車
台灣的教育體系中，大致把數學系分成兩類：「純數學系」和「應用數學系」，一名頂大純數所碩士生在Dcard發文表示，自己即將畢業，認為自己和同儕相比沒有那麼喜歡純數，自己也不是很有天分，對未來有點迷茫。
原PO表示，雖然大家都說數學系邏輯很好，「但在其他專業領域幾乎0經驗的情況下，邏輯很好似乎不能成為錄取的理由」，也想知道「純數」除了教職，還有什麼領域可以發展？
許多人建議原PO做量化研究，也不乏建議原PO跨領域培養其他技能的，「建議你找一項技能搭配，資訊、統計、財金等等都可以」、「去搞統計，穿插入科技業，年薪百萬不是夢」、「認真建議可以考精算師，往金融業走」。
《經濟日報》報導，「純數學系」不少人畢業後在學術界持續研究，或擔任教職，也有人進入補教業、出版業，撰寫數學教科書或從事與數學相關的行業。
其實如果只專注在一門專業學科上，的確很適合進入學術界鑽研，若有其他技能輔助，更能在業界闖出一片天，尤其現在是AI時代，對於相關人才的需求更旺盛。根據人力銀行統計，數學系畢業生特別是在演算法開發、統計分析和AI工程等領域，最獲雇主青睞，市場需求也呈爆發式成長。
