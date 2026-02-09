既古老又年輕的城市：走進青島城市展覽館

照片為青島城市展覽館，取自百度

「青島是一座既古老又年輕的城市。」成了整趟參觀中最有記憶點的一句話。乍聽之下只像是一句修辭，但在青島城市展覽館裡，隨著導覽一步步展開，這個看似矛盾的形容，竟變得無比合理。

青島的歷史，遠比多數人想像得更早。展覽館中提到，青島最早的人類活動可追溯至數萬年前的舊石器時代「大珠山遺址」，這也是目前能以地層證據確認的最早時期。其後，不同遠古文明陸續在此發展。到了戰國時期，青島憑藉優越的地理位置，孕育出「瑯琊」這座重要港口，甚至被譽為當時「五大古港之首」，成為齊國關鍵的海上門戶。此後歷朝歷代，青島始終扮演著對外交通與海防的重要角色，到了明清時期，更是沿海防禦體系中的關鍵節點。

然而，青島的「年輕」，同樣寫在城市的血肉裡。清道光20年（西元1840年）第一次鴉片戰爭後，膠州灣因戰略價值而成為列強覬覦的目標，各國軍艦頻繁出入。德國更以軍事行動為藉口，出其不意占領膠州灣，並在青島展開一系列近代城市建設，包含總督府設立、都市規劃與制度引入。第一次世界大戰期間，日本趁勢出兵，青島也因此成為遠東唯一的一戰戰場。戰後，德國戰敗，日本接收青島，延續既有的建設體系。1919年，《凡爾賽條約》中涉及中國主權的內容，引發國內強烈反彈，五四運動隨之爆發，今日青島著名的「五四廣場」，正是這段歷史的城市記憶。

回到那句話——「既古老，又年輕」。古老，是因為青島的人類活動痕跡可追溯至萬年前；年輕，則是因為自中國收回租借權、真正由自己主導城市建設至今，其實僅僅一百餘年。身為史學系學生，我在展覽館裡格外專注地聽著導覽，也再次確信：「歷史並不會因國籍或政治立場不同而被改寫。」展館中所呈現的敘事，與我長年從課本中學到的脈絡高度一致，只是因為距離與篇幅限制，過去在台灣所接觸到的多半較為概略。

認識一座城市，最好的起點往往是它的博物館。唯有先理解這片土地的歷史與發展，才能真正看懂今日的風土人情。若還有機會，我會想再走進青島城市展覽館，放慢腳步，細細閱讀每一面牆、每一段文字——不論專人導覽或自行參觀，各有不同感受，也各有不同收穫。這趟旅程中，我也走訪了其他歷史景點，深刻感受到它們彼此呼應、缺一不可。甚至就連藏馬山滑雪場，都有屬於自己的歷史脈絡。對一個熱愛歷史的人來說，青島不會只是一次造訪，而是一座遲早會再回來的城市，也會是一個通往更大世界的入口。

