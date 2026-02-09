快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

既古老又年輕的城市：走進青島城市展覽館

聚傳媒／ 校園記者岳羽彤報導

照片為青島城市展覽館，取自百度

「青島是一座既古老又年輕的城市。」成了整趟參觀中最有記憶點的一句話。乍聽之下只像是一句修辭，但在青島城市展覽館裡，隨著導覽一步步展開，這個看似矛盾的形容，竟變得無比合理。

青島的歷史，遠比多數人想像得更早。展覽館中提到，青島最早的人類活動可追溯至數萬年前的舊石器時代「大珠山遺址」，這也是目前能以地層證據確認的最早時期。其後，不同遠古文明陸續在此發展。到了戰國時期，青島憑藉優越的地理位置，孕育出「瑯琊」這座重要港口，甚至被譽為當時「五大古港之首」，成為齊國關鍵的海上門戶。此後歷朝歷代，青島始終扮演著對外交通與海防的重要角色，到了明清時期，更是沿海防禦體系中的關鍵節點。

然而，青島的「年輕」，同樣寫在城市的血肉裡。清道光20年（西元1840年）第一次鴉片戰爭後，膠州灣因戰略價值而成為列強覬覦的目標，各國軍艦頻繁出入。德國更以軍事行動為藉口，出其不意占領膠州灣，並在青島展開一系列近代城市建設，包含總督府設立、都市規劃與制度引入。第一次世界大戰期間，日本趁勢出兵，青島也因此成為遠東唯一的一戰戰場。戰後，德國戰敗，日本接收青島，延續既有的建設體系。1919年，《凡爾賽條約》中涉及中國主權的內容，引發國內強烈反彈，五四運動隨之爆發，今日青島著名的「五四廣場」，正是這段歷史的城市記憶。

回到那句話——「既古老，又年輕」。古老，是因為青島的人類活動痕跡可追溯至萬年前；年輕，則是因為自中國收回租借權、真正由自己主導城市建設至今，其實僅僅一百餘年。身為史學系學生，我在展覽館裡格外專注地聽著導覽，也再次確信：「歷史並不會因國籍或政治立場不同而被改寫。」展館中所呈現的敘事，與我長年從課本中學到的脈絡高度一致，只是因為距離與篇幅限制，過去在台灣所接觸到的多半較為概略。

認識一座城市，最好的起點往往是它的博物館。唯有先理解這片土地的歷史與發展，才能真正看懂今日的風土人情。若還有機會，我會想再走進青島城市展覽館，放慢腳步，細細閱讀每一面牆、每一段文字——不論專人導覽或自行參觀，各有不同感受，也各有不同收穫。這趟旅程中，我也走訪了其他歷史景點，深刻感受到它們彼此呼應、缺一不可。甚至就連藏馬山滑雪場，都有屬於自己的歷史脈絡。對一個熱愛歷史的人來說，青島不會只是一次造訪，而是一座遲早會再回來的城市，也會是一個通往更大世界的入口。

聚傳媒

日本 德國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

羽球／亞洲團體錦標賽遭中國大陸直落3 我國女團仍奪隊史首面銅牌

羽球／僅靠王子維拿1點 亞團羽球賽我國止步8強

影／一年一度台中天津年貨大街封街10天 農曆年逛街攻略看這

山東智能產業 力爭今年破2000億人民幣

相關新聞

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健...

陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才

陽明交大與AMD（超微半導體）將啟動前瞻研究計畫，深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作，培育具國際競...

致敬台灣的色彩魔術師 中央大學命名「廖繼春」小行星

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，國立中央大學將編號6634...

東海87歲老教授「首展」 立可白、餐巾紙皆是詩

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家，87歲的他不曾替自己辦過一場展覽，今天女兒、雲林科...

東吳攜手聖荷西州立大學 推學碩銜接課程畢業直通矽谷

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學（San José State University）」資訊、數據與社會學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。