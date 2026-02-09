快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

海膽水餃、海腸撈飯 青島獨特美食驚艷台灣參訪青年團

聚傳媒／ 校園記者莊子昀報導

照片為海膽水餃、海腸撈飯、烤冷麵、茉莉奶白，莊子昀拍攝

青島有一種明亮而不張揚的氣質。紅瓦在陽光下安靜地排列，綠樹沿著街道延伸，碧海的風從遠方吹來，在藍天下帶著微微鹹味。原以為這趟旅程會被風景填滿，但令人意外的是，真正留下來的，卻是那些一餐一飯的片段，是味道深刻地在記憶裡生根了。

青島的美食，多半低調帶有內斂。它們藏在街角、巷弄與日常生活裡，等著人們走近。從海鮮到小吃，從傳統料理到新潮飲品，每一天，都是一場新的發現。返來台灣之後，回想起來，腦中浮現的不是哪一個知名地標，而是一口接一口的滋味。真的喜歡上了青島，因為這是一趟意外卻深刻的美食之旅。

說到青島，海鮮自然是重頭戲。在眾多海味中，最讓人驚艷的是海膽水餃。金黃色的餃子皮裡，包著柔軟而飽滿的海膽，一口咬下，鮮甜像是海浪般在口中展開。那是一種純粹的味道，帶著海的氣息，溫柔卻鮮明，也徹底改寫了我對水餃的想像。那一刻忽然明白，所謂的難忘，往往來自毫無預期。

海腸撈飯則是另一種層次的記憶。海腸是一種分佈于黃海沿岸的環節動物，學名單環刺螠（Urechis unicinctus），因其肉紅色、長圓筒形狀像腸子而得名。口感既爽脆又彈牙，與鮮美醬汁和晶瑩白飯交織出恰到好處的平衡，每一口都充滿層次感。而以魚肉、蔬菜與豆腐為餡的水餃，是專屬於青島的獨特滋味，清爽中帶有深度，不同於台灣常見的豬肉和韭菜。其中最常見的是鮁魚口味，後來才知道，原來就是台灣人熟悉的土魠魚。不同地方，卻因一道料理而產生了巧妙的連結。

夜晚的青島，是另一種風景。在台東夜市，燈光亮起，人聲交錯，食物的香氣在空氣中流動。烤冷麵在鐵板上滋滋作響，麵條Q彈，配上雞蛋、香腸與酸甜醬料，讓人不自覺放慢腳步。紫米肉鬆麻糬柔軟中帶有溫潤，甜與鹹在口中相遇，意外地和諧。至於烤海星，味道與口感都讓我感到陌生而新奇，更多的是一種願意嘗試的記憶，為旅程留下有趣的註腳。

在這些日子裡，手搖飲料也成了生活的一部分。不論白天行走，還是餐後歇息，總會想找個機會品嚐。早中晚一天三杯，並不為過。從清香的茉莉奶白，到我最愛的喜茶楊枝甘露，芒果的甜味、果肉的清爽、西米露的Q彈，像是溫柔的協奏曲。那是一種屬於旅行的日常感，輕輕地啜著，仿佛時間也慢了起來。

這趟訪學，不只結識了青島大學與青島科技大學的新朋友，也在餐桌與街角之間，更貼近這座城市的生活樣貌。青島的飲食文化，不喧嘩、不浮誇，卻在傳統與創新之間，找到屬於自己的節奏。我很喜歡青島，不只是因為風景，更因為那些融入日常的味道，悄悄地，成為造訪中國大陸最感心、也最真實回憶的一部分。

聚傳媒

水餃 味道 海膽
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

嘉義縣百大嘉選榜揭曉 20名人氣美食景點成春節旅遊指南

星級飯店「561元起吃到飽」！台糖80周年慶 Buffet「甜心餐廳」揪吃專屬價 老饕全衝「神級豬腳」而來

雲林「動吃懂吃」美食路跑將登場 1公里1補給站用雙腳認識台灣味

文大新聞系青島移地學習觀賞《尋夢滄海》 反思台灣發展定目劇

相關新聞

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健...

陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才

陽明交大與AMD（超微半導體）將啟動前瞻研究計畫，深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作，培育具國際競...

致敬台灣的色彩魔術師 中央大學命名「廖繼春」小行星

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，國立中央大學將編號6634...

東海87歲老教授「首展」 立可白、餐巾紙皆是詩

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家，87歲的他不曾替自己辦過一場展覽，今天女兒、雲林科...

東吳攜手聖荷西州立大學 推學碩銜接課程畢業直通矽谷

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學（San José State University）」資訊、數據與社會學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。