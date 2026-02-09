海膽水餃、海腸撈飯 青島獨特美食驚艷台灣參訪青年團

照片為海膽水餃、海腸撈飯、烤冷麵、茉莉奶白，莊子昀拍攝

青島有一種明亮而不張揚的氣質。紅瓦在陽光下安靜地排列，綠樹沿著街道延伸，碧海的風從遠方吹來，在藍天下帶著微微鹹味。原以為這趟旅程會被風景填滿，但令人意外的是，真正留下來的，卻是那些一餐一飯的片段，是味道深刻地在記憶裡生根了。

青島的美食，多半低調帶有內斂。它們藏在街角、巷弄與日常生活裡，等著人們走近。從海鮮到小吃，從傳統料理到新潮飲品，每一天，都是一場新的發現。返來台灣之後，回想起來，腦中浮現的不是哪一個知名地標，而是一口接一口的滋味。真的喜歡上了青島，因為這是一趟意外卻深刻的美食之旅。

說到青島，海鮮自然是重頭戲。在眾多海味中，最讓人驚艷的是海膽水餃。金黃色的餃子皮裡，包著柔軟而飽滿的海膽，一口咬下，鮮甜像是海浪般在口中展開。那是一種純粹的味道，帶著海的氣息，溫柔卻鮮明，也徹底改寫了我對水餃的想像。那一刻忽然明白，所謂的難忘，往往來自毫無預期。

海腸撈飯則是另一種層次的記憶。海腸是一種分佈于黃海沿岸的環節動物，學名單環刺螠（Urechis unicinctus），因其肉紅色、長圓筒形狀像腸子而得名。口感既爽脆又彈牙，與鮮美醬汁和晶瑩白飯交織出恰到好處的平衡，每一口都充滿層次感。而以魚肉、蔬菜與豆腐為餡的水餃，是專屬於青島的獨特滋味，清爽中帶有深度，不同於台灣常見的豬肉和韭菜。其中最常見的是鮁魚口味，後來才知道，原來就是台灣人熟悉的土魠魚。不同地方，卻因一道料理而產生了巧妙的連結。

夜晚的青島，是另一種風景。在台東夜市，燈光亮起，人聲交錯，食物的香氣在空氣中流動。烤冷麵在鐵板上滋滋作響，麵條Q彈，配上雞蛋、香腸與酸甜醬料，讓人不自覺放慢腳步。紫米肉鬆麻糬柔軟中帶有溫潤，甜與鹹在口中相遇，意外地和諧。至於烤海星，味道與口感都讓我感到陌生而新奇，更多的是一種願意嘗試的記憶，為旅程留下有趣的註腳。

在這些日子裡，手搖飲料也成了生活的一部分。不論白天行走，還是餐後歇息，總會想找個機會品嚐。早中晚一天三杯，並不為過。從清香的茉莉奶白，到我最愛的喜茶楊枝甘露，芒果的甜味、果肉的清爽、西米露的Q彈，像是溫柔的協奏曲。那是一種屬於旅行的日常感，輕輕地啜著，仿佛時間也慢了起來。

這趟訪學，不只結識了青島大學與青島科技大學的新朋友，也在餐桌與街角之間，更貼近這座城市的生活樣貌。青島的飲食文化，不喧嘩、不浮誇，卻在傳統與創新之間，找到屬於自己的節奏。我很喜歡青島，不只是因為風景，更因為那些融入日常的味道，悄悄地，成為造訪中國大陸最感心、也最真實回憶的一部分。

