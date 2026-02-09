陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才
陽明交大與AMD（超微半導體）將啟動前瞻研究計畫，深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作，培育具國際競爭力、即時銜接產業需求的高階科技人才。
陽明交通大學今天發布新聞稿指出，AI與高效能運算系統在資料搬移、頻寬密度、能源效率等面臨日益嚴峻的挑戰；陽明交大與AMD攜手設立「AMD前瞻研究計畫」，將著重提出突破性解決方案，研究重點涵蓋高能源效率的AI加速器與硬體架構、異質整合與先進封裝等領域。
陽明交大提到，此計畫由AMD支持，攜手陽明交大電機學院推動，將遴選具卓越教學與研究成果、並具備國際學術聲望與領導能力的專任教師進行研究，並透過AMD和陽明交大的人工智慧計算與通訊研究聯合實驗室，在重要國際會議中展現研究成果，強化雙方在AI加速器、矽光子運算系統等關鍵技術領域的策略性領導地位。
陽明交大提到，AMD前瞻研究計畫的設立，彰顯陽明交大與產業界緊密合作，並引領AI與半導體前瞻研究的承諾與行動，透過與AMD等全球領先科技企業攜手，陽明交大將強化在電機與電腦工程領域的研究能量，深化前瞻技術布局與人才培育。
