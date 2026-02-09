快訊

一整排破壞畫面曝光 陸公安部：緬甸KK園區630餘棟建築物全拆了

中職／李多慧和南韓三本柱續留 林襄接任小龍女副隊長

行動電源接插座如「炸彈掛牆上」！專家揭風險：短路直接引燃鋰電池

聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才

中央社／ 台北9日電
陽明交通大學9日發布新聞稿指出，與AMD（超微半導體）啟動前瞻研究計畫，將深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作。圖／陽明交大提供（中央社）
陽明交通大學9日發布新聞稿指出，與AMD（超微半導體）啟動前瞻研究計畫，將深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作。圖／陽明交大提供（中央社）

陽明交大AMD（超微半導體）將啟動前瞻研究計畫，深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作，培育具國際競爭力、即時銜接產業需求的高階科技人才。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，AI與高效能運算系統在資料搬移、頻寬密度、能源效率等面臨日益嚴峻的挑戰；陽明交大與AMD攜手設立「AMD前瞻研究計畫」，將著重提出突破性解決方案，研究重點涵蓋高能源效率的AI加速器與硬體架構、異質整合與先進封裝等領域。

陽明交大提到，此計畫由AMD支持，攜手陽明交大電機學院推動，將遴選具卓越教學與研究成果、並具備國際學術聲望與領導能力的專任教師進行研究，並透過AMD和陽明交大的人工智慧計算與通訊研究聯合實驗室，在重要國際會議中展現研究成果，強化雙方在AI加速器、矽光子運算系統等關鍵技術領域的策略性領導地位。

陽明交大提到，AMD前瞻研究計畫的設立，彰顯陽明交大與產業界緊密合作，並引領AI與半導體前瞻研究的承諾與行動，透過與AMD等全球領先科技企業攜手，陽明交大將強化在電機與電腦工程領域的研究能量，深化前瞻技術布局與人才培育。

陽明交大 半導體 能源 AMD
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

護國神山將再拿第一？外媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台指期夜盤劇震逾500點 法人：美股止穩前這件事機率高

TUF Gaming《黑色行動7》特別版顯示卡超限量上市

科技股賣壓美股收黑 AMD暴跌17%、台積電ADR跌近3%

相關新聞

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健...

陽明交大攜AMD推前瞻研究計畫 培育高階科技人才

陽明交大與AMD（超微半導體）將啟動前瞻研究計畫，深化雙方在AI、高效能運算、次世代半導體等領域的研究合作，培育具國際競...

致敬台灣的色彩魔術師 中央大學命名「廖繼春」小行星

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，國立中央大學將編號6634...

東海87歲老教授「首展」 立可白、餐巾紙皆是詩

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家，87歲的他不曾替自己辦過一場展覽，今天女兒、雲林科...

東吳攜手聖荷西州立大學 推學碩銜接課程畢業直通矽谷

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學（San José State University）」資訊、數據與社會學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。