空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂
近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健康；成大教授吳治達率跨校團隊，運用地理人工智慧成功建構臭氧前驅物「非甲烷碳氫化合物」全台分布圖，成果登上國際期刊。
研究團隊表示，經分析環境部2015年至2021年全台測站資料發現，非甲烷碳氫化合物（NMHC）濃度較高的區域主要集中在台北、新竹、宜蘭、台南、高雄等都會與人口密集地區，不過，植物同樣是NMHC天然來源，因此森林茂密的中央山脈一帶，NMHC濃度也偏高。
研究團隊提到，雖然山區車流量不大，但若氮氧化物隨氣流移入，與植物排放的NMHC在特定光照條件下結合，仍可能促進臭氧生成，但是臭氧濃度的高低仍取決NMHC與氮氧化物的比值及光照等多項複雜因素。
吳治達表示，NMHC是大氣中揮發性有機物的重要組成，不僅影響臭氧生成，也與PM2.5中的二次有機氣膠形成密切相關，由於其來源多元、化學反應複雜，單靠現有測站難以掌握全貌，團隊透過地理人工智慧與多模型集成學習技術，在有限監測資料下推估全台NMHC分布，都會區解析度可細至20公尺，可補足監測不足問題，提供政府更精準的空汙管制依據。
此外，研究團隊長期協助環境部建構空汙監測與分析模型，包含即時臭氧汙染圖、AI辨識露天燃燒行為，並正合作推動「空汙散步地圖」，讓民眾更容易掌握生活周遭的空氣品質。
吳治達團隊論文已刊登在國際環境領域頂尖期刊「危險物質（Journal of Hazardous Materials）」，跨校跨域團隊包含空間資訊、環境工程、環境健康與公共衛生等，成員另有測量系印尼籍碩士生Thia Prahesti、博士後研究員Aji Kusumaning Asri、台大環工所教授蕭大智、陽明交大環職衛所教授紀凱獻、新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院助理教授 Wei Jie Seow、中研院環變中心副主任龍世俊等。
