快訊

台股勁揚621點收32,404點 台積電漲35元收1815元

高醫遭控抽籤排班跨科支援 護理師曝心聲：超怕出包

海鷹奪下超級盃！MVP得主不是四分衛 沃克近28年跑衛第一人

聽新聞
0:00 / 0:00

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
成大測量及空間資訊學系教授吳治達（左）帶領測量系印尼籍碩士生Thia Prahesti（中）、博士後研究員 Aji Kusumaning Asri（右）等，利用地理人工智慧及機器學習等多種工具，成功建構出造成臭氧汙染的重要前驅物質「非甲烷碳氫化合物」詳細分布，成果刊登在國際環境領域頂尖期刊。圖／成大提供
成大測量及空間資訊學系教授吳治達（左）帶領測量系印尼籍碩士生Thia Prahesti（中）、博士後研究員 Aji Kusumaning Asri（右）等，利用地理人工智慧及機器學習等多種工具，成功建構出造成臭氧汙染的重要前驅物質「非甲烷碳氫化合物」詳細分布，成果刊登在國際環境領域頂尖期刊。圖／成大提供

近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健康；成大教授吳治達率跨校團隊，運用地理人工智慧成功建構臭氧前驅物「非甲烷碳氫化合物」全台分布圖，成果登上國際期刊。

研究團隊表示，經分析環境部2015年至2021年全台測站資料發現，非甲烷碳氫化合物（NMHC）濃度較高的區域主要集中在台北、新竹、宜蘭、台南、高雄等都會與人口密集地區，不過，植物同樣是NMHC天然來源，因此森林茂密的中央山脈一帶，NMHC濃度也偏高。

研究團隊提到，雖然山區車流量不大，但若氮氧化物隨氣流移入，與植物排放的NMHC在特定光照條件下結合，仍可能促進臭氧生成，但是臭氧濃度的高低仍取決NMHC與氮氧化物的比值及光照等多項複雜因素。

吳治達表示，NMHC是大氣中揮發性有機物的重要組成，不僅影響臭氧生成，也與PM2.5中的二次有機氣膠形成密切相關，由於其來源多元、化學反應複雜，單靠現有測站難以掌握全貌，團隊透過地理人工智慧與多模型集成學習技術，在有限監測資料下推估全台NMHC分布，都會區解析度可細至20公尺，可補足監測不足問題，提供政府更精準的空汙管制依據。

此外，研究團隊長期協助環境部建構空汙監測與分析模型，包含即時臭氧汙染圖、AI辨識露天燃燒行為，並正合作推動「空汙散步地圖」，讓民眾更容易掌握生活周遭的空氣品質。

吳治達團隊論文已刊登在國際環境領域頂尖期刊「危險物質（Journal of Hazardous Materials）」，跨校跨域團隊包含空間資訊、環境工程、環境健康與公共衛生等，成員另有測量系印尼籍碩士生Thia Prahesti、博士後研究員Aji Kusumaning Asri、台大環工所教授蕭大智、陽明交大環職衛所教授紀凱獻、新加坡國立大學蘇瑞福公共衛生學院助理教授 Wei Jie Seow、中研院環變中心副主任龍世俊等。

成大測量及空間資訊學系跨校跨領域團隊，利用地理人工智慧及機器學習等多種工具，成功建構出造成臭氧汙染的重要前驅物質「非甲烷碳氫化合物」詳細分布，圖中深色部分為濃度高的地方。圖／成大提供
成大測量及空間資訊學系跨校跨領域團隊，利用地理人工智慧及機器學習等多種工具，成功建構出造成臭氧汙染的重要前驅物質「非甲烷碳氫化合物」詳細分布，圖中深色部分為濃度高的地方。圖／成大提供

團隊 空氣品質 PM2.5
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

陳昇個展前2天喊卡 南美館突宣布：陳昇團隊提出取消

馬斯克團隊密訪太陽能台廠 元晶、中美晶等有望切入太空AI鏈

漢他病毒感染像感冒卻致命 蘇一峰：惡化成大白肺死亡率高達8、9成

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

相關新聞

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

空氣變乾淨了嗎？ 成大研究團隊利用AI點出臭氧仍是隱憂

近年台灣空氣品質逐步改善，PM2.5濃度下降，但臭氧濃度仍偏高，成為另一項空汙隱憂，且臭氧長期暴露恐影響呼吸道與心血管健...

致敬台灣的色彩魔術師 中央大學命名「廖繼春」小行星

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，國立中央大學將編號6634...

東海87歲老教授「首展」 立可白、餐巾紙皆是詩

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家，87歲的他不曾替自己辦過一場展覽，今天女兒、雲林科...

東吳攜手聖荷西州立大學 推學碩銜接課程畢業直通矽谷

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學（San José State University）」資訊、數據與社會學...

累到沒空談戀愛！女大生「存款全投股市」陷兩難 網勸一目標優先

一名大二女學生在Dcard發文，分享自己每月打工收入約1萬5，但因課表緊湊，六點下課後通常只能上班3.5至4小時，生活過得拮据，偶爾外出又要花費晚餐外送費用，讓她開始考慮是否暫時辭職。提到自己名下「存款十幾萬」全部投入股市，如果辭職，就需要先提取部分資金應付生活開銷；房租尚未繳納，但學費則由學貸支付，因此暫時無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。