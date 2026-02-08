快訊

《豆腐媽媽》替身憔悴出院 家屬3點聲明曝「無力改變承擔現場安全配置」

日本眾院選舉投票率告急！受「1原因影響」 11點前僅7.17%

房產過戶給兒子創業，卻連孝親費都拿不到！退休媽忘做「附負擔贈與」超後悔

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出許多私立大學的入學分數高於國立後段班，學費補助並非僅幫助成績較低的學生升學。 圖／聯合報資料照片
一名網友指出許多私立大學的入學分數高於國立後段班，學費補助並非僅幫助成績較低的學生升學。 圖／聯合報資料照片

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

原PO認為，學生選擇私校多半是為了學校的特殊性或距離便利，而非經濟需求，因此將補助用在「根本不缺錢的人身上」，忽略中後段國立大學的資源狀況，似乎違背普及教育初衷。

貼文下方留言意見分歧，部分網友認同原PO觀點，「補助私立大學不如補助新生兒」、「自己選擇念私立大學，不就要承擔學費比較貴的後果嗎？」；也有人無奈，「我學測成績不夠，對能考上的大學科目沒那麼有興趣，所以選擇私立，但是沒有像你說的一樣不缺錢」、「我要是考得上公立當然上公立啊，私立學費貴的要死，不是讀私立就都有錢人」。

部分網友則關注制度公平性，「無法理解這個制度，這樣資源明顯沒分配平均很不公平」、「讀私立是為了學校的特殊性沒錯，但大學補助用國立私立直接劃分也很奇怪」。也有人提出認為國立大學學生有時更有經濟能力，「其實國立大學的學生更有錢，之前問台大的朋友，班上一半以上家庭富有」。

私立大學 學貸 學費
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

NBA／才被交易直接宣告報銷！戴維斯本季出賽數創生涯新低

全台最暖封館16年不缺席 她謝這品牌陪「她」翻轉人生

115學測成績2月25日放榜…兒想重考 家長喊「浪費時間」反被勸：不是壞事

就任澎湖科大校長 李文熙盼成為引以為傲大學

相關新聞

讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

幽靈文獻／AI假論文騙過多位MIT教授 審查制度遭受考驗

當前論文發表的壓力正與日俱增，同儕審查制度是否已然不堪負荷？有人整理AI頂尖研討會Neurips2025上發表的論文，發現超過50篇文章有假的參考文獻，且作者都來自Meta、Google、MIT等頂尖學研機構。港大教授葉兆輝的論文，被指混入24篇假文獻，即便經過兩輪審查仍蒙混過關。 為何「不怕作假，只怕結果不公開發表？」在AI造假衝擊下，學界能否有效重塑審查標準以應對這場新挑戰？

致敬台灣的色彩魔術師 中央大學命名「廖繼春」小行星

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，國立中央大學將編號6634...

東海87歲老教授「首展」 立可白、餐巾紙皆是詩

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家，87歲的他不曾替自己辦過一場展覽，今天女兒、雲林科...

東吳攜手聖荷西州立大學 推學碩銜接課程畢業直通矽谷

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學（San José State University）」資訊、數據與社會學...

累到沒空談戀愛！女大生「存款全投股市」陷兩難 網勸一目標優先

一名大二女學生在Dcard發文，分享自己每月打工收入約1萬5，但因課表緊湊，六點下課後通常只能上班3.5至4小時，生活過得拮据，偶爾外出又要花費晚餐外送費用，讓她開始考慮是否暫時辭職。提到自己名下「存款十幾萬」全部投入股市，如果辭職，就需要先提取部分資金應付生活開銷；房租尚未繳納，但學費則由學貸支付，因此暫時無虞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。