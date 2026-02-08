讀私大都不缺錢？網戰翻「補助對象錯置」：國立後段更該救

一名網友近日在Dcard發文，對政府補助私立大學提出疑問，指出許多私立大學的入學分數甚至高於國立後段班，因此不存在幫助後段同學升學的說法。此外，部分私立大學背後有財團或宗教支持，如元智大學由遠東集團支撐、輔仁大學有宗教資源加持。

原PO認為，學生選擇私校多半是為了學校的特殊性或距離便利，而非經濟需求，因此將補助用在「根本不缺錢的人身上」，忽略中後段國立大學的資源狀況，似乎違背普及教育初衷。

貼文下方留言意見分歧，部分網友認同原PO觀點，「補助私立大學不如補助新生兒」、「自己選擇念私立大學，不就要承擔學費比較貴的後果嗎？」；也有人無奈，「我學測成績不夠，對能考上的大學科目沒那麼有興趣，所以選擇私立，但是沒有像你說的一樣不缺錢」、「我要是考得上公立當然上公立啊，私立學費貴的要死，不是讀私立就都有錢人」。

部分網友則關注制度公平性，「無法理解這個制度，這樣資源明顯沒分配平均很不公平」、「讀私立是為了學校的特殊性沒錯，但大學補助用國立私立直接劃分也很奇怪」。也有人提出認為國立大學學生有時更有經濟能力，「其實國立大學的學生更有錢，之前問台大的朋友，班上一半以上家庭富有」。