磨課師評選13門獲標竿課 清大AI倫理課奪最佳

中央社／ 台北8日電

教育部推動磨課師標竿課程評選，2025年共13門課程獲選，清華大學教授林勤富開設的「人工智慧倫理法律與政策」課程，讓學員能提出兼具創新與可行性的AI治理方案，獲選最佳課程。

教育部今天發布新聞稿指出，在人工智慧與永續發展的時代浪潮下，優質線上教育資源已成為促進教育公平、實現終身學習的關鍵；為鼓勵各大專及教師推動和精進磨課師課程，教育部推動磨課師標竿課程評選，2025年共有13門課程獲推薦為標竿課程。

清華大學科技法律研究所教授林勤富開設的「人工智慧倫理、法律與政策」課程榮獲最佳課程，課程亮點在於培養批判性系統思維，讓學員能提出兼具創新與可行性的AI治理方案，此課程在國際課程平台FutureLearn廣受歡迎，全球近2200名學習者選課。

林勤富提到，課程設計中印象最深刻的單元是道德機器實驗，透過實作與視覺化方式，讓學生具體理解自駕車「電車難題」中的AI倫理困境，並看見不同文化背景的價值選擇與倫理判斷立場而產生的跨文化觀點差異。

清華大學服務科學研究所教授許裴舫與博士候選人陳思筑合授的「數位轉型與資料分析」課程則榮獲最佳科技應用獎，課程融入模擬工具，讓學員在沉浸式遊戲中體驗供應鏈長鞭效應，並運用視覺化資料探勘工具，讓零程式基礎學員也能建構預測模型。

許裴舫表示，數位教學最大的好處，在於能突破時間與空間限制，讓學習走向國際、與世界連結；這門課採全英語授課，讓學習者有機會與來自世界各地的學員進行討論、辯論與互動遊戲，不僅提升語言能力，也培養跨文化理解與國際視野。

由中國文化大學及越南文朗大學合製的課程「淨零碳排與循環經濟的永續大趨勢」，是13門得獎課程中唯一的跨國合作案；此次合作也促成文朗大學與文化大學締結為姐妹校，深化雙方在學術與文化上的連結。

倫理 法律 教育部
幽靈文獻／AI假論文騙過多位MIT教授 審查制度遭受考驗

當前論文發表的壓力正與日俱增，同儕審查制度是否已然不堪負荷？有人整理AI頂尖研討會Neurips2025上發表的論文，發現超過50篇文章有假的參考文獻，且作者都來自Meta、Google、MIT等頂尖學研機構。港大教授葉兆輝的論文，被指混入24篇假文獻，即便經過兩輪審查仍蒙混過關。 為何「不怕作假，只怕結果不公開發表？」在AI造假衝擊下，學界能否有效重塑審查標準以應對這場新挑戰？

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」,也是台灣美術史上極具代表性的藝術家,今年為廖繼春逝世50周年,國立中央大學將編號6634...

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家,87歲的他不曾替自己辦過一場展覽,今天女兒、雲林科...

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學(San José State University)」資訊、數據與社會學...

一名大二女學生在Dcard發文,分享自己每月打工收入約1萬5,但因課表緊湊,六點下課後通常只能上班3.5至4小時,生活過得拮据,偶爾外出又要花費晚餐外送費用,讓她開始考慮是否暫時辭職。提到自己名下「存款十幾萬」全部投入股市,如果辭職,就需要先提取部分資金應付生活開銷;房租尚未繳納,但學費則由學貸支付,因此暫時無虞。

冬季限定的白色浪漫!國立清華大學園內的「梅園」是紀念已故校長梅貽琦所建,目前共有299棵梅樹,每年1月下旬到2月初是梅花...

