致敬台灣的色彩魔術師 中央大學命名「廖繼春」小行星

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻。圖／中大提供
國立中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻。圖／中大提供

畫家廖繼春被譽為「色彩魔術師」，也是台灣美術史上極具代表性的藝術家，今年為廖繼春逝世50周年，國立中央大學將編號663468的小行星命名為「廖繼春（Liaochichun）」，表彰其對台灣現代繪畫的貢獻。

廖繼春為台灣現代美術先驅之一，曾為「赤陽會」與「台陽美術協會」共同創辦人，二戰後官展的指導者與美術教育家。1957年廖繼春鼓勵學生成立「五月畫會」，催生台灣現代藝術，曾獲中華民國畫學會金爵獎及中山文藝創作獎等殊榮。

中央大學表示，廖繼春用畫筆為台灣風景抹上最迷人的色彩，畫作中和諧卻又充滿張力的色調，已成為台灣美術獨有的視覺記憶。希望透過「廖繼春小行星」的命名與頒贈，象徵著科學與人文的跨界對話，希望讓後世仰望星空時，能想起這位用色彩溫暖台灣的藝術導師。

廖繼春小行星，編號663468，由中央大學鹿林天文台林啟生及美國里蘭大學博士葉泉志共同發現，大小約1.3公里。這顆小行星運行於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一圈約需3.62年（軌道周期），離太陽最近時（近日點）為2.6億公里，最遠時（遠日點）為4.48億公里。

中央大學形容，該顆小行星在太空靜靜運行，如同廖繼春生前低調溫厚，卻能在藝術上發光發熱，持續在宇宙散發著獨特的光芒。

中央大學從2006年開始的鹿林巡天計畫，曾發現台灣史上的第一顆彗星，同時也發現800多顆小行星，使台灣成為亞洲發現小行星最活躍的地方之一。中央大學歷來透過小行星命名，表彰台灣原住民、傑出人物與當代藝術家，盼銘記台灣多樣化的價值與故事。

中央大學
