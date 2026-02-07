東海87歲老教授「首展」 立可白、餐巾紙皆是詩

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林科技大學電子系教授薛雅馨（左一）為父親、東海大學中文系退休教授薛順雄（圖坐輪子者）及已故母親周喜世舉辦牽手聯展。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學電子系教授薛雅馨（左一）為父親、東海大學中文系退休教授薛順雄（圖坐輪子者）及已故母親周喜世舉辦牽手聯展。記者陳雅玲／攝影

執教60年、學生無數的東海大學中文系退休教授薛順雄是古典文學與書法家，87歲的他不曾替自己辦過一場展覽，今天女兒、雲林科技大學電子系教授薛雅馨與家人為他在虎尾豐泰文教基金會綠園區舉辦人生第一場書法展，也是他與已故妻子周喜世的「牽手聯展」。

薛雅馨說，薛順雄6年前記憶力逐漸退化，常往返醫院，她想起母親生前曾盼舉辦文章與繪畫展，卻因病驟逝未能如願，留下深深遺憾，4個月前決定替父親籌畫這場展覽，也完成母親未竟的心願，這次展覽，全家都動員籌備，今天開幕，跨世代的門生故舊齊聚，場面溫馨。

薛雅馨說，父親治學嚴謹，創作時卻極為隨性自在，詩文、書法信手拈來，常寫在A4紙、廣告單、DM背面，甚至飛機餐巾紙上，幾乎不用宣紙，還特別鍾情用立可白在黑紙上揮毫，此次展覽便有多幅立可白作品展出。

薛順雄多年來皆以生活中的點滴作為創作題材，從早餐、搭飛機、探訪女兒，甚至妻子重病出院的心情，他信手拈來都化成詩句。薛雅馨形容，父親的作品散落家裡各處，猶如圖書館，透過這次展覽一口氣整理出600多件作品，其中9成從未對外曝光。

此次展覽除有薛順雄的詩文書法、周喜世的繪畫文章，還展出當年被調查局調查跟監的檔案。薛雅馨說，父親無黨無派，但因他是台灣教授協會創始人之一，主張民主權利而受關注。現場同步展出他民國50年的大學畢業論文原稿，以及對李白詩詞研究的備課手稿。

展覽由薛家與豐泰文教基金會合辦，昔日學生、同事到場祝賀，成大斗六分院、台大雲林分院多名醫師也親自出席，薛順雄今坐著輪椅出席，在女兒陪伴下，穿梭於懸吊的600幅作品間欣賞自己的創作，薛雅馨感念醫療團隊長年照顧父母，將義賣作品所得捐贈給兩家醫院及東海大學中文系。

展區另設置由薛雅馨老師團隊設計的科技互動閱覽區，結合手勢操作與影音展示，讓觀眾以跨域方式親近文學與書畫；並推出展覽限定紀念品，將詩書與繪畫轉化為立體陶瓷與生活器物。展期自2月7日至3月4日止。

雲林科技大學電子系教授薛雅馨為父親、東海大學中文系退休教授薛順雄及已故母親周喜世舉辦牽手聯展，圖為薛順雄以立可白創作的作品。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學電子系教授薛雅馨為父親、東海大學中文系退休教授薛順雄及已故母親周喜世舉辦牽手聯展，圖為薛順雄以立可白創作的作品。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學電子系教授薛雅馨為父親、東海大學中文系退休教授薛順雄及已故母親周喜世舉辦牽手聯展。記者陳雅玲／攝影
雲林科技大學電子系教授薛雅馨為父親、東海大學中文系退休教授薛順雄及已故母親周喜世舉辦牽手聯展。記者陳雅玲／攝影

