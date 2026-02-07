台北家扶發獎助金 助200名大專生勇敢追夢

快訊

中央社／ 台北7日電

弱勢大專生因經濟壓力，往往需要半工半讀，根據調查，有33.9%學生曾因經濟考量放棄實習、社團或課程，台北家扶今天發放獎助學金給200名大專生，盼協助大專生勇敢追夢。

台北家扶每學期都會提供獎助學金予就讀大學的扶助童，今天在台北市郵政博物館進行「多元探索，勇敢前行」大專獎助學金頒獎活動，頒獎助金給200名大專生。

根據台北家扶114年大專生獎學金申請調查顯示，有57.8%的弱勢大專生正在打工，其中多數集中於餐飲業與便利商店等勞力型工作，這些工作雖能支應生活開銷，但也意味著孩子們正以大量的時間與體力換取基本的生存，難以累積對未來職涯真正有助益的能力。

對一般大學生而言，社團、實習與課外學習是探索自我與發展專業的重要途徑，但調查也顯示，有33.9%的學生曾因經濟考量放棄實習、社團或課程。

台北家扶指出，在高度不確定的現實下，弱勢大專生的職涯選擇也因經濟變得格外保守，有48%的學生在思考未來時優先考量薪資待遇，僅27%以興趣作為主要依據，社工透過服務歷程也發現，越感受到經濟壓力的孩子，越不敢嘗試與冒險，並非缺乏勇氣，而是因為失敗的代價太高。

就讀戲曲學校的大專生阿亮，白天專注訓練，晚上與週末則在打工與練習之間切換，他曾面臨是否放棄音樂、是否多修一門課的兩難，但當高中時接觸到中阮樂器，他感受到真正的熱情，決定堅持走下去，進入大學後也還輔修劇場藝術，讓音樂不只是演奏，也成為說故事的力量。

對阿亮而言，獎學金不只是金錢上的支持，更換回了一點可以專心學習與探索的時間，少了一些經濟壓力，他能更專注在琴房與排練場，把精力用在真正想走的方向上，而不是只為了撐過生活。

台北家扶中心主任謝曉雯表示，對在貧困中長大的孩子而言，經濟不應成為夢想的終點，獎助學金不只是金錢上的支持，更是一份對未來的信任，讓孩子在面對人生選擇時，不再只能說「我放棄」，而是能夠說「我願意試試看」，邀請社會大眾加入助學行列，陪伴大專生在多元探索的道路上站穩腳步，勇敢前行。

