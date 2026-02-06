東吳攜手聖荷西州立大學 推學碩銜接課程畢業直通矽谷

東吳大學巨量資料管理學院與美國「聖荷西州立大學（San José State University）」資訊、數據與社會學院合作，共同推動「3（4）+1+1碩士銜接課程」，學生完成學士核心課程後，即可赴美攻讀一年碩士課程，將有助於學生銜接美國高等教育體系與科技產業。

東吳大學說明，該項合作模式提供巨資學院學生於學士階段完成指定學分後，銜接赴美修讀碩士課程，縮短修業年限。學生可於大學三年或四年完成學士核心，並提前修習部分碩士課程或語言與專業銜接訓練，隨後赴聖荷西州立大學攻讀一年碩士課程，以取的國際學位。

東吳大學也說，課程是透過東吳大學校友、美商定誼科技公司董事長蔡元道牽線，課程設計聚焦資料科學、資訊科技與跨域應用等重點領域，有助學生接軌美國高等教育體系與全球產業發展趨勢。

全球矚目的 NVIDIA GTC（GPU Technology Conference） 每年於美國聖荷西市舉辦，為人工智慧與高效能運算領域最具指標性的國際盛會。東吳大學表示，巨資學院未來將積極深化與聖荷西州立大學IDS學院合作關係，推動更多元的學術交流與人才培育合作，包括課程共授、研究鏈結及國際實習等，拓展學生接軌全球AI產業與前瞻科技發展機會。