累到沒空談戀愛！女大生「存款全投股市」陷兩難 網勸一目標優先

一名大二女學生在Dcard發文，分享自己每月打工收入約1萬5，但因課表緊湊，六點下課後通常只能上班3.5至4小時，生活過得拮据，偶爾外出又要花費晚餐外送費用，讓她開始考慮是否暫時辭職。提到自己名下「存款十幾萬」全部投入股市，如果辭職，就需要先提取部分資金應付生活開銷；房租尚未繳納，但學費則由學貸支付，因此暫時無虞。

她列出想辭職的原因，包括完全沒有時間與朋友聚會、上班時數變少、希望談戀愛，以及感到過於疲累，導致課業也沒辦法專心。問道「是不是我得先找到其他方法賺錢才能辭職啊，還是真的先暫時辭職，等錢不夠再找其他工作啊」，直言非常煩悶、很痛苦。

有網友留言認為原PO已經很厲害，「大二有十幾萬已經大贏特贏」、「大二有十幾萬元真的不用焦慮…妳發文出來換我焦慮了」，也有人提醒「要先能畢業，再考慮其他，如果是不得不打工情況再打」，建議將課業放在優先順位。

另一批網友則給出其他建議，「可以換工作看看，校內也會有工讀，找那種時數不長但至少可以維持有收入」、「爸媽完全不給生活費嗎？讀日間部根本很難找工作，沒時間沒體力」、「這筆錢夠妳撐到大三學分滿再找也不遲」、「真的有需要還是拿一些存款來用吧！賺錢是為了讓自己過得更舒服，妳的存款已經贏過很多人了」、「若是經濟獨立下累積十幾萬，本身就有一定的規劃能力，不用跟別人比」。