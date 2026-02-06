清大梅園雪白綻放！299棵老樹淡淡清香 承載校長梅貽琦風骨
冬季限定的白色浪漫！國立清華大學園內的「梅園」是紀念已故校長梅貽琦所建，目前共有299棵梅樹，每年1月下旬到2月初是梅花綻放時節，因梅花會散發淡淡清香，總吸引人在梅樹下野餐賞花，清大指出，近期梅花已盛開7至8成，即日起到農曆春節前後，正是北台灣賞梅好去處。
梅園位於清大後山，是校方於1962年為紀念已故校長梅貽琦所建，不只是新竹知名的賞梅勝地，也是梅貽琦歸葬長眠之所，但非衣冠塚。裡面有已快60年299棵梅樹，還有壯觀的龍柏大道和飛機造型的梅亭及可讓人新春許願的環形廣場月涵亭，民眾來梅園除了賞梅，還可在環形廣場透過聲音的回音環繞來許願。
民眾若從清大正門進入，可將車輛停放在體育館及梅園附近停車場，步行不到50公尺就可進入梅園，首先會看到兩側的迎賓龍柏大道，接著可看到一大片梅園。
清大說，目前花況已盛開7至8成，因氣候異常，可同時看到綠葉、梅花、花苞、少數果實，呈現特殊景象。這座梅花園林，記錄著梅貽琦對清大的卓越貢獻，也象徵著他的風骨精神，如梅香般，持續薰陶、啟迪著一代又一代清華學子，喜歡賞梅、拍照的民眾，千萬別錯過。
