亞洲大學國際研討會 探討人形機器人與主權人工智慧發展

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學今舉辦一項人形機器人與主權人工智慧的國際研討會，邀集國內外學界與產業代表參加。圖／亞洲大學提供
亞洲大學今舉辦人形機器人主權人工智慧的國際研討會，邀集國內外學界與產業代表參加，探討人形機器人從研發走向真實世界所需的技術和治理與信任基礎。

研討會主席、亞洲大學校長蔡進發致詞說，研討會以「未來生活」為核心視角，期盼透過國際交流促成跨域合作，推動人形機器人與主權 AI 以更安全、可信且符合社會期待的方式發展。

蔡進發說，人形機器人逐步成為醫療、製造與生活服務的重要助力，但其發展不僅是工程設計或演算法提升，更牽動資料安全、系統韌性、人機互信與社會接受度。亞洲大學期盼透過國際交流平台，與學界與產業夥伴共同探索人形機器人實際落地的可行路徑，為台灣智慧科技發展累積經驗與能量。

國科會主委吳誠文致詞說，全球高齡化與少子化加劇，機器人已成為產業轉型與經濟活力的重要支柱。台灣結合半導體、ICT 與精密機械優勢，具備發展完整智慧機器人生態系的條件。政府聚焦旅宿、醫療、物流與災害應變等服務型應用，推動從關鍵技術到標準法規與人才培育的系統布局，並透過資金與民間共投，協助新創與中小企業成長。同時也以在地資料與自主模型打造主權AI生態系，並布局矽光子、量子運算等下一世代運算能力。

包括美國史丹佛大學機器人研究中心主任Oussama Khatib、日本大阪大學智慧機器人實驗室主任Hiroshi Ishiguro、美國史丹佛大學電腦科學系客座教授Edward Y. Chang、IBM Watson 研究中心退休資深研究員鄭葆誠和亞洲大學AI與量子研究中心主任黃光彩等人亦在會中發表演說。

黃光彩指出，人形機器人若要在醫療、製造與生活服務成為可靠夥伴，除了硬體動作能力與感測融合，也必須同步強化資料治理、系統安全、可擴充的部署架構與跨域整合能力，才能在不同場域穩健落地。

研討會亦安排「機器人技術合作暨展示」中國醫藥大學附設醫院與長聯科技合作展示的「愛寶護理機器人」已整合語音互動、影像辨識與行動導引，可支援院內諮詢引導、衛教互動與部分可標準化的照護協助，朝「臨床夥伴」定位，分擔第一線重複性工作。另還展示四足機器人 ANYmal 的自主行走、即時反應與環境感測，並在會場與與會者互動，展現其在巡檢、基礎設施監測、公共安全與災害場域的應用潛力。

史丹佛大學機器人研究中心主任 Oussama Khatib （右）指出，人機協作的核心，在於讓人類的經驗與判斷能延伸至深海、災害現場等高風險環境。圖／亞洲大學提供
亞洲大學今舉辦一項人形機器人與主權人工智慧的國際研討會，同時安排「機器人技術合作暨展示」。圖／亞洲大學提供
人形機器人 亞洲大學 主權 半導體
