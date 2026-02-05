清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
塞車示意圖。圖／AI生成
近日正值研究所入試季節，國立清華大學招生策略中心（以下簡稱清大招策中心）在社群平台上的一篇貼文，意外引發考生與網友熱烈討論。原本溫馨提醒寫道「永遠不要相信新竹的交通」，欲凸顯新竹地區長久以來的交通痛點，卻被「歪樓」打趣是雙關語偷酸陽明交通大學，成為考場外的一段小插曲。

事件起於1月31日新竹當時正下著雨，清大招策中心發文提醒即將參與台聯大（台灣聯合大學系統）考試的考生，考試日剛好是周一上班族通勤尖峰，校方小編直言「永遠不要相信新竹的交通」，甚至建議考生將車票改成提早一班車次，以免因開考後20分鐘禁止入場的規定而憾恨終身。

該貼文迅速獲得大量共鳴，不少人紛紛留言認同，但一句「永遠不要相信新竹的交通」意外成亮點，被懷疑是偷酸陽明交通大學，網友們笑說「欸欸不要相信交通嗎」、「今年梅竹賽的標語有了」，話題甚至被轉發至Threads，按讚數已破2萬。

然而，到了2月1日，清大招策中心的發文用字卻出現180度大轉變，開頭首句便改口為「永遠要相信新竹的交通」，文中帶著些許無奈與幽默感表示，不解為何之前的善意提醒會被解讀為「偷酸」一起主辦台聯大的友校。為了自證清白，小編甚至貼出載運考卷時，國道交流道與湖口路段大塞車的景象，再度強調考生必須預留充足時間。

陽明交通大學也前來留言「新竹交通很有個性，大家在新竹生活都是同一個陣線的夥伴」、「也要相信自己 (笑臉)」。

曾體驗過新竹交通尖峰慘況的脆友們則直言，「這是事實，我前一天住新竹隔天卡死在大學路」、「早上通勤時間要進或經過園區99%叫不太到車」，更有人稱讚清大「非常負責任的學校，當年考教師甄試全國巡迴時，不知道新竹這麼誇張」。

