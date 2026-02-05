東吳大學營隊培育機器人世代人才 可獲輝達AI應用證書

東吳大學巨量資料管理學院於寒假期間舉辦「高中資訊教育營隊」，兩梯次活動吸引百名師生參與，並由「智慧創新AI學習中心」的設備，進行系統化課程與實作體驗，引領學生探索AI與機器人科技的多元應用，課程也能取得NVIDIA Jetson Nano開發人工智慧應用證書，也推動高中學習銜接大學。

東吳大學表示，營隊為期5天，課程內容分為3個階段。第一階段由資料科學系教授蘇明祥以深入淺出的方式講授人工智慧導論，協助學生建立AI基本概念與應用視野；第二階段則由資料科學系種子講師帶領學生進入凱比機器人的世界，各小組藉由半天時間進行專題發想與實作，並將成果向全班發表。

東吳大學也說明，第三階段課程特別邀請NVIDIA教育機構夥伴「機器人王國CAVEDU」講師許鈺莨，帶領學生進行Jetson Nano人工智慧技術入門，課程結合NVIDIA Deep Learning Institute（DLI）教學資源與方法論，透過技術實作與AI工具原理講解，協助學員提升專業能力，並取得NVIDIA Jetson Nano開發人工智慧應用證書。

營隊最後一天則進行JetBOT智慧型機器人課程，學生以NVIDIA Jetson Nano為核心，實作AI自走車平台，學習深度學習、電腦視覺與自駕技術等基礎概念。

東吳大學巨資學院表示，期盼透過營隊活動，啟發高中生對資訊科技與人工智慧的學習興趣，培育具備跨域思維與實作能力的未來科技人才，持續落實大學社會責任與教育向下扎根的目標。