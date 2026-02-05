中山大學辦淨零循環經濟論壇 聚焦低碳轉型與供應鏈韌性
隨著歐盟「碳邊境調整機制（CBAM）」於2026年邁入正式施行階段，各國企業將面臨更嚴苛的減碳挑戰。「2026淨零循環經濟論壇」在中山大學國際研究大樓華立廳舉行，聚焦循環經濟政策、企業低碳轉型實務、供應鏈韌性及生質能關鍵技術，促進跨領域交流合作。中山大學校長李志鵬表示，面對國際間對碳中和的要求日益增加，校園不僅是知識殿堂，更是技術轉化與政策交流的實踐平臺，強調學術研發在能源轉型中的關鍵角色，期能協助臺灣產業建構具韌性的永續發展模式。
中山大學環境工程研究所教授兼淨零排放暨資源循環技術研究中心主任張耿崚指出，本次論壇邀集產、官、學、媒各界代表，針對「循環經濟策略」與「淨零循環經濟」兩大主軸做深入研討，並安排一場專題演講；邀請高雄市政府環境保護局局長張瑞琿分享「以循環、碳權策略，推動高雄永續淨零」的經驗，從地方治理的實務角度，剖析高雄市如何運用循環治理與淨零推進策略，引導傳統重工業走向減碳目標。
在「循環經濟策略」主題探討部分，由國立臺灣大學環境工程學研究所終身特聘教授蔣本基主持。邀請日月光公司經理許美論分享半導體產業在循環低碳推動上的實務，說明如何建構韌性供應網絡以降低碳足跡。中山大學環工所特聘教授林淵淙則提出生質能再利用的最新研究，說明如何將生物資材轉化為可再生能源。中山大學強調，由於環境資源有限，循環經濟已成為產業維持競爭力的必要條件；透過導入生質能技術，不僅能處理廢棄物，更能協助企業建立穩定的綠色能源供應系統，降低可能的成本。
論壇後半段則探討「淨零循環經濟」，由中山大學環工所教授彭彥彬主持。張耿崚先以生質材料可同步推進減塑與減碳的技術路線圖，說明學術界如何支持政府落實淨零目標。接著由中鋼公司處長汪俊育分享鋼鐵產業在低碳轉型上的轉化經驗，展現傳統產業邁向高值化與推動循環經濟的具體作為。國立中興大學森林學系特聘教授柳婉郁則提供廢棄物資源化為關鍵資源的佈局，探討資源再生技術對臺灣產業鏈的影響。中山大學表示，產官學界的廣泛討論能激發技術瓶頸解方，更為臺灣邁向2050淨零碳排提供可行的產業方案與科研支持。
此外，論壇亦規劃綜合座談，邀請臺灣大學環工所教授蔣本基與講者共同探討如何強化產學合作以應對國際氣候法規，就政策協同、產業應用及可行路徑進行交流，最後由中山環工所講座教授高志明總結。本次論壇獲高雄市政府環境保護局支持，並由中山大學、臺灣大學及相信閱讀共同主辦，日月光、中鋼公司及中興大學等單位協辦，亦為Focus永續媒體「永續列車」系列活動之一。
