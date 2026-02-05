快訊

陽明交大研究「按摩腹部助改善便秘」登國際期刊 籲可納入臨床照護

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立陽明交通大學護理學院研究發現，腹部按摩可以縮短食物在腸道中停留的時間，徒手且規律的按摩腹部，確實能促進排便。圖為於亞洲大學護理系擔任講師的黃秀雲（左）與護理學院院長簡莉盈。圖／陽明交大提供
國立陽明交通大學護理學院研究發現，腹部按摩可以縮短食物在腸道中停留的時間，徒手且規律的按摩腹部，確實能促進排便。圖為於亞洲大學護理系擔任講師的黃秀雲（左）與護理學院院長簡莉盈。圖／陽明交大提供

民眾若水分攝取不足、久坐不動，極易有便秘困擾，國立陽明交通大學護理學院院長簡莉盈與博士生黃秀雲共同研究發現，腹部按摩可以縮短食物在腸道中停留的時間，徒手且規律的按摩腹部，確實能促進排便

台灣成人排便不順盛行率約為15%至25%，65歲以上高齡族群中，約有4成長者長期受到便秘困擾，對生活品質造成影響。除了服用軟便劑或瀉藥，陽明交大研究發現，發現無論是徒手順時針環形按摩、按壓穴位按摩，或是透過電動按摩器按摩，都可以有效改善便秘症狀。

該項研究日前已刊登於國際期刊《International Journal of Nursing Studies》，陽明交大表示，該研究從排便頻率、腸道蠕動時間與相關症狀改善等指標，系統性回顧國內外研究，比較不同按摩方式的效果。研究結果顯示，腹部按摩的確可縮短食物在腸道中的停留時間，同時亦有助於減輕腹脹、排便困難等不適症狀。

研究進一步分析顯示，腹部按摩在不同類型的便秘中，對功能性便秘的改善效果最為明顯，其次為藥物引起的便秘與神經性腸道功能障礙。腹部按摩簡單、安全，也沒有服藥可能帶來的副作用。研究團隊建議，有長期便秘困擾的人，每天可進行約15分鐘的腹部按摩。對長期依賴藥物的便秘患者而言，這更是具科學基礎且容易執行的解方，並支持將腹部按摩納入臨床照護與居家保健。

簡莉盈表示，3種按摩方式皆具顯著療效，民眾與照護者可依自身習慣與便利性選擇適合的方法，對於不能長期服藥的患者而言也是另一種安全而有效的選擇。

黃秀雲也說，研究可作為衛教教材推廣，協助醫護人員將腹部按摩納入日常衛教項目，幫助患者與家庭實踐自我照護。不過，研究團隊也提醒，如果腹部曾動過手術、正處於懷孕期間，或腹部明顯不舒服，仍應諮詢專家不應貿然按摩。

