聽新聞
0:00 / 0:00

論文綁架丟臉說惹議 吳誠文道歉

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影
國科會主委吳誠文。記者董俞佳／攝影

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議呼籲，學界別再被論文數綁架，「被數字綁架很丟臉」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾多學者批評。對此，吳誠文透過臉書發文道歉，強調任何批評指教都承受，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。

國科會本周一舉行科研成果多元評量記者會，吳誠文在會中再度重申好的研究單位不該計算論文數量，而是要有公平、好的評量機制。他也提到，有些學者認為政府投入的資源不夠，甚至沒有研究設備等的說法，讓人看不起。

吳誠文還說，很多大學現在還在算論文數量，很像論件計酬，這次還是得用「丟臉」這個詞。好的研究單位不會計算論文數量，而是有公平、好的評量機制。制度問題不該再一味怪罪政府，關鍵仍在學界自己。

吳誠文的發言，引發不少學者不滿，質疑做任何實驗都需要花錢，國家會竟然撇清應該要加強資源投入的責任。前科技部長陳良基也在臉書發文，認為若以創造價值為目標，政府可以做許多制度面的改善，教授無法獨立前行。

陳良基表示，如果真是有想要將「創造價值」當成目標，也許可以考慮將自己當時創立推動的「價值創造計畫」拿回來，重新考慮是否要再啟動。這個價創計畫協助改變了很多教授做研究的態度，也產出很多具體成果。當成果終於比較具體時，蔡總統還特別褒獎這些參與的教授。可惜，在自己去職後，價創計畫就隨之而終。

對此，吳誠文說，每位讀者各自看了不同的報導會自己解讀、會有不同角度、不同理解程度，不同立場，任何的批評指教都承受，沒有任何怨言。

吳誠文表示，如果有人覺得他對他（她）有所不敬，並非自己的本意，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。

吳誠文 國科會 陳良基
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

「丟臉說、看不起」引發眾多學者抨擊 吳誠文致歉：無怨言

就任澎湖科大校長 李文熙盼成為引以為傲大學

民團分析大學選系趨勢 AI助長跨領域科系

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

相關新聞

論文綁架丟臉說惹議 吳誠文道歉

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議呼籲，學界別再被論文數綁架，「被數字綁架很丟臉」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會...

諾貝爾經濟學獎得主東海大學開講 從財務金融角度面對氣候變遷

台中東海大學日前邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授Robert F. Engle III到校演...

金門大學首創綠色公債 4億元打造淨零宿舍寫教育界新頁

國立金門大學在校園永續發展上再創新里程碑，校方日前成功發行全台首檔由大專院校發起的「綠色中央政府公債」，並正式於證券櫃檯...

與國際搶人才 台師大推「青年講座學者」最高可獲150萬經費補助

面對全球競爭高等教育人才，國立台灣師範大學推動「師大青年學者講座」與公館校區教師宿舍整修工程留任、吸引國際學人與新進年輕...

AI助攻留客策略 高雄大學預警模型奪卓越團隊獎

競爭激烈的零售市場中，留客是行銷策略重要關鍵。國立高雄大學資訊管理學系碩士生曾仲平、柯幸宜，運用AI分析顧客行為數據，建...

升等爭議／教授提升等遭拒 控教部「突襲性裁判」勝訴

一名私校教授被認定違反學術倫理、遭否決教師升等，但他質疑教育部以「突襲性裁判」作成不利決定，充滿程序不正義，提起行政訴訟。法院審理認為，教育部未依法定流程將關鍵決議送交相關工作小組審查，侵害正當法律程序，且委員身分與授權出現重大矛盾，判教育部敗訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。