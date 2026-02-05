論文綁架丟臉說惹議 吳誠文道歉

國科會主委吳誠文上月底在大學校長會議呼籲，學界別再被論文數綁架，「被數字綁架很丟臉」，引發學術界熱議，本周在國科會記者會上又再度拋出「看不起說」引發眾多學者批評。對此，吳誠文透過臉書發文道歉，強調任何批評指教都承受，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。

國科會本周一舉行科研成果多元評量記者會，吳誠文在會中再度重申好的研究單位不該計算論文數量，而是要有公平、好的評量機制。他也提到，有些學者認為政府投入的資源不夠，甚至沒有研究設備等的說法，讓人看不起。

吳誠文還說，很多大學現在還在算論文數量，很像論件計酬，這次還是得用「丟臉」這個詞。好的研究單位不會計算論文數量，而是有公平、好的評量機制。制度問題不該再一味怪罪政府，關鍵仍在學界自己。

吳誠文的發言，引發不少學者不滿，質疑做任何實驗都需要花錢，國家會竟然撇清應該要加強資源投入的責任。前科技部長陳良基也在臉書發文，認為若以創造價值為目標，政府可以做許多制度面的改善，教授無法獨立前行。

陳良基表示，如果真是有想要將「創造價值」當成目標，也許可以考慮將自己當時創立推動的「價值創造計畫」拿回來，重新考慮是否要再啟動。這個價創計畫協助改變了很多教授做研究的態度，也產出很多具體成果。當成果終於比較具體時，蔡總統還特別褒獎這些參與的教授。可惜，在自己去職後，價創計畫就隨之而終。

對此，吳誠文說，每位讀者各自看了不同的報導會自己解讀、會有不同角度、不同理解程度，不同立場，任何的批評指教都承受，沒有任何怨言。

吳誠文表示，如果有人覺得他對他（她）有所不敬，並非自己的本意，對所有受到負面影響的人鄭重致歉。