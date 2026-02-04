諾貝爾經濟學獎得主東海大學開講 從財務金融角度面對氣候變遷

台中東海大學日前邀請2003年諾貝爾經濟學獎得主、紐約大學史登商學院榮譽教授Robert F. Engle III到校演講，主題是從計量經濟角度分析氣候風險如何重塑金融體系，並提出「終止風險」（Termination Risk）的新觀點，以財務金融的全新思維，面對全球氣候變遷挑戰。

東海大學諾貝爾獎大師講座2月2日在人文大樓茂榜廳舉行，校長張國恩、董事長吳清邁等人出席，國際長廖敏旬主持。Engle以「以財務方法探討氣候風險」為題，指出氣候變遷不僅是環境或科學問題，更是金融風險，必須被定價與管理。

Engle將氣候風險分為兩類，第一類是極端天氣事件引發的「實體風險」，第二類是政策、法規與技術變革造成市場波動的「轉型風險」。他認為，應以「避險投資組合」作為因應對策，紐約大學就有設置氣候風險指標CRISK，協助投資人評估金融機構在氣候危機下可能承擔的風險。

管理學院長曾俊堯指出，講座一大亮點是對「終止風險」的分析，Engle以豪華濱海飯店為例，此類飯店可能因海平面上升而消失，而企業預測到這樣的結果時，往往減少投資、停止維修，轉而以股利或庫藏股回饋投資人；化石燃料產業已出現類似現象，顯示市場力量正推動產業轉型。

副校長劉正表示，Engle對未來能源發展持樂觀態度，認為AI成長將帶動電力需求，成本低、部署快的太陽能與風力將成為未來的能源主力；Engle也呼籲各國避免成為氣候治理的「搭便車者」，政府、企業與學界必須通力協作，才能形成正向循環。

Engle在會中對談環節談到台灣中小企業如何因應氣候風險，他指出，再生能源成本持續下降，採用綠能不僅合規，更有助降低長期成本與風險；尤其台灣缺乏天然資源，面對即將上路的碳費制度，發展再生能源還有助降低對進口能源的依賴。

講座最後，張國恩頒發榮譽教授聘書並致贈琉璃教堂紀念品，強調大學在全球動盪時代，有責任成為連結學術與實務、引領理性公共討論的重要力量。