金門大學首創綠色公債 4億元打造淨零宿舍寫教育界新頁

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國立金門大學日前成功發行首檔「綠色中央政府公債」，並正式在證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。此項計畫由財政部代為發行，發行金額為新台幣4億元，年期達30年，所募資金將全數投入「國立金門大學學生三舍新建工程」。圖／金大提供
國立金門大學在校園永續發展上再創新里程碑，校方日前成功發行全台首檔由大專院校發起的「綠色中央政府公債」，並正式於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃，為高等教育公共建設引入永續金融機制，開創先例。

此次綠色公債由財政部代為發行，發行金額為新台幣4億元，年期30年，所募資金將全數投入「國立金門大學學生三舍新建工程」。該工程屬具自償性之公共建設，未來宿舍啟用後，相關住宿收入可形成穩定現金流，用以支應財務成本，預期整體收益可高於建設與融資支出，有效避免增加校務財政負擔。

金門大學指出，學生三舍新建工程總投資規模約6點93億元，規劃興建地上7層、地下1層的學生宿舍。設計過程全面導入節能與低碳建築理念，並依循 EEWH 台灣綠建築評估系統，朝取得「黃金級綠建築標章」目標推動，打造兼具居住品質與淨零減碳效益的友善校園空間。

金門大學校長陳建民表示，金門大學是國內首間透過發行永續發展債券籌措建設經費的大專院校，此次綠色債券的成功發行，不僅為校方在環境保護與 ESG 實踐上累積寶貴經驗，也期盼未來能與國內其他大學分享相關作法，共同推動高等教育朝淨零減碳目標邁進。

校方也說明，近年來持續將聯合國永續發展目標（SDGs）納入校務治理，已成立「永續發展辦公室」，並於教學端開設超過45門相關課程，讓永續理念融入師生的學習與日常生活。本次綠色債券的發行，亦精準對應 SDG 9「工業、創新及基礎建設」及 SDG 11「永續城市與社區」等核心目標。

金門大學表示，放眼國際，倫敦大學學院（UCL）、新加坡國立大學（NUS）等國際名校皆已有發行永續債券的實務經驗，此次成功籌資，為台灣教育界立下重要里程碑。未來校方也將依循國際慣例，定期揭露資金運用情形，確保每一分資金都落實於環境保護與社會責任，實現永續發展的雙贏目標。

對此，不少學生與家長表達肯定，一名就讀金門大學的大二學生表示，近年校內住宿需求吃緊，部分學生需在校外租屋，生活與交通成本相對提高，「如果新宿舍真的能如期完工，對學生來說會輕鬆很多，也比較安心。」也有家長指出，校方以自償方式興建宿舍、未增加學費或校務負擔，讓家長感到放心，認為「把錢用在改善學生生活品質，是很實在的投資」。

永續 金門 綠建築
