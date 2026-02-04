與國際搶人才 台師大推「青年講座學者」最高可獲150萬經費補助

快訊

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大於2025年正式推動「師大青年學者講座」，首位「師大青年學者」由物理系助理教授古煥宇獲最高額度補助。圖／台師大提供
台師大於2025年正式推動「師大青年學者講座」，首位「師大青年學者」由物理系助理教授古煥宇獲最高額度補助。圖／台師大提供

面對全球競爭高等教育人才，國立台灣師範大學推動「師大青年學者講座」與公館校區教師宿舍整修工程留任、吸引國際學人與新進年輕教師。師大青年學者講座拔擢具備潛力的人才，每位獲選學者最高可獲台幣150萬元研究經費。

台師大於2025年正式推動「師大青年學者講座」，講座由物理系傑出校友葉禮誠捐贈新台幣1000萬設立，提供具潛力青年教師為期3年的研究補助，每位獲選學者最高可獲新台幣150萬元研究經費，作為銜接教育部玉山青年學者計畫的關鍵支持機制，協助青年學者穩定深耕研究。

講座制度於2025年度完成辦法訂定並正式上路，首位「師大青年學者」，由物理系助理教授古煥宇獲最高額度補助。古煥宇曾任職於維也納大學與奧地利科學院博士後研究員，研究專長為量子資訊理論。透過講座支持，研究團隊擴大交流規模，促成與日本RIKEN、韓國KAIST及美國威斯康辛大學麥迪遜分校等研究機構合作，讓學生能及早參與國際研究與論文發表。

除學術支持外，台師大近日也完成公館校區教師宿舍整修工程，打造50戶全新宿舍，拎包即可入住。校長吳正己指出，全球高教競逐趨勢，完善的生活支持已是吸引學者長期發展的關鍵因素，教師宿舍的落成，不僅回應新進教師返國任教或外籍教師來台初期的安頓需求，也展現學校打造友善學術環境的決心。

台師大表示，本次教師宿舍整修工程投入約台幣1億元經費，完工後為地上5層建築，設有電梯，規畫50戶住宅單元，包含2戶無障礙房型，並提供8坪、15.6坪及18坪等不同房型選擇。邀請IKEA家具設計師協助家具配置，營造貼近國際生活習慣，宿舍地下室亦設有交誼空間。

台師大說，教師宿舍預計於3月1日開放入住，申請對象為民國112年2月1日至今年2月1日期間到職的新進教師。

