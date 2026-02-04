AI助攻留客策略 高雄大學預警模型奪卓越團隊獎

競爭激烈的零售市場中，留客是行銷策略重要關鍵。國立高雄大學資訊管理學系碩士生曾仲平、柯幸宜，運用AI分析顧客行為數據，建立可協助業者優化行銷決策的分析模型，有效提前示警顧客流失，及早改變經營方針，參加數發部主辦產業學研解題競賽，奪下卓越團隊獎。

這套分析模型以藥局零售業為應用場域，協助業者從大量交易資料中，找出潛在流失族群與高價值顧客，系統以購買行為數據為基礎，結合RFM模型與顧客活躍性指標，並透過多種分析方法評估顧客終身價值與流失風險，讓行銷策略不再只憑經驗，而能以數據作為決策依據。

曾仲平指出，發想階段即發現顧客關係的變化往往隱藏在消費頻率、金額與互動行為的細微變動中，若僅在事後檢視數據，容易錯失調整行銷策略的時機，因此建立一套可持續追蹤趨勢的系統，協助業者提早介入，針對不同顧客族群調整促銷、關懷或留客方案。

柯幸宜表示，這次實作把AI技術運用到行銷領域，不僅協助企業辨識高流失風險客群，也幫助資源更精準地投入在高潛力與高價值顧客身上，提升整體經營效率。

指導老師、資管系系主任林杏子也說，AI時代所需要的不只是會使用工具的人，而是能將數據轉化為行銷與經營策略的決策能力，近年持續推動跨域與AI、數據導向的課程，讓學生反覆練習「用AI做決策」。

高雄大學強調，AI不僅是技術、工具，更成為企業行銷與顧客經營策略的引擎，本次競賽團隊自30組隊伍中脫穎而出，獲頒3萬元獎勵金，最終奪下最高層級卓越團隊獎，另獲加碼5000元獎勵。 高雄大學參加數發部主辦產業學研解題競賽，奪下卓越團隊獎。圖／高雄大學提供 高雄大學參加數發部主辦產業學研解題競賽，奪下卓越團隊獎。圖／高雄大學提供