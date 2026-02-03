成大等4所大學簽署協議 合作培育國際人才
國立成功大學、私立崑山科技大學、長榮大學及輔英科技大學今天簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，未來國際生可透過交換制度到成大修習課程，並銜接升讀碩、博士學位。
成大等4所大學校長今天在成大勝利校區代表簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，正式建立聯盟合作關係。在此之前，成大去年7月起也陸續和國立台南大學、及私立義守大學、正修科技大學簽署合作協議。
成大校長沈孟儒表示，4校簽署協議，代表高等教育對「公共性」與「社會責任」的共同承諾。高等教育核心在學生，成大雖擁有較多資源，但面對少子化挑戰，不能獨善其身，只有透過推動「大學聯盟」，攜手推動外籍生培育，才能將優秀人才留在南台灣。
成大說明，少子化衝擊，預估台灣產業界2030年將面臨48萬人高階人才缺口，大學聯盟將建構人才孕育機制，延攬優秀學子，與盟校分流培育國際人才，並推動聯盟碩博學生獎學金專案及企業合作等，鼓勵人才留台升學及發展，畢業後無縫接軌台灣產業。
大學聯盟合作計畫將建立「學術升學導管」，未來國際學生可透過交換制度前往成大修習課程，有志持續進修者可申請成大研究所學位，提供更多元發展舞台，也為台灣留住高階國際專業人才。
