快訊

北海道放鳥接機還封鎖…台客聯繫說原因 業者怒：無中生有的藉口

驚！LG跟隨Sony全面停產「1家電」 退出市場只剩三星孤單拚搏

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

成大等4所大學簽署協議 合作培育國際人才

中央社／ 台南3日電
國立成功大學、私立崑山科技大學、長榮大學及輔英科技大學3日簽署協議，未來3校國際生可透過交換制度到成大修習課程及升讀碩、博士學位。成功大學提供／中央社
國立成功大學、私立崑山科技大學、長榮大學及輔英科技大學3日簽署協議，未來3校國際生可透過交換制度到成大修習課程及升讀碩、博士學位。成功大學提供／中央社

國立成功大學、私立崑山科技大學、長榮大學輔英科技大學今天簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，未來國際生可透過交換制度到成大修習課程，並銜接升讀碩、博士學位。

成大等4所大學校長今天在成大勝利校區代表簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，正式建立聯盟合作關係。在此之前，成大去年7月起也陸續和國立台南大學、及私立義守大學、正修科技大學簽署合作協議。

成大校長沈孟儒表示，4校簽署協議，代表高等教育對「公共性」與「社會責任」的共同承諾。高等教育核心在學生，成大雖擁有較多資源，但面對少子化挑戰，不能獨善其身，只有透過推動「大學聯盟」，攜手推動外籍生培育，才能將優秀人才留在南台灣。

成大說明，少子化衝擊，預估台灣產業界2030年將面臨48萬人高階人才缺口，大學聯盟將建構人才孕育機制，延攬優秀學子，與盟校分流培育國際人才，並推動聯盟碩博學生獎學金專案及企業合作等，鼓勵人才留台升學及發展，畢業後無縫接軌台灣產業。

大學聯盟合作計畫將建立「學術升學導管」，未來國際學生可透過交換制度前往成大修習課程，有志持續進修者可申請成大研究所學位，提供更多元發展舞台，也為台灣留住高階國際專業人才。

成大 少子化 成功大學 長榮大學 義守大學 輔英科技大學

延伸閱讀

補習才考得上好大學？家長指重點是「額外補充能力」：學測考到骨頭裡

擠世界大學排名...國科會主委吳誠文直指制度可笑、花錢能輔導

成大醫院雲林新院長何宗憲接任 他是「白沙屯媽祖選的」祕辛曝光

「最佳大學品牌力」成大稱霸！這所學校成黑馬 首度擠進前10名

相關新聞

成大等4所大學簽署協議 合作培育國際人才

國立成功大學、私立崑山科技大學、長榮大學及輔英科技大學今天簽署「學術交流暨人才培育合作」協議，未來國際生可透過交換制度到...

中原大學新設「半導體學士」 整合理工強項及產學資源

全球半導體產業快速發展、高階人才需求持續攀升，中原大學宣布成立「半導體產業學士學位學程」，並將於115學年度招收第一屆新...

中山大學副校長陳彥旭請辭 校方：階段性任務已完成

中山大學校長陳彥旭請辭歸建高雄醫學大學，今天傳出陳請辭的原因是校長李志鵬以陳管理醫學院不當要求提前請辭，對此，中山大學否...

醒吾科大新任校長劉晉立 推動AI賦能打造智慧時尚新紀元

醒吾科技大學秉持「忠誠勤和」校訓，深耕林口一甲子，以技術與人文並重育才，不斷提升學生競爭力。面對少子化與產業劇變，新任校長劉晉立今(2)日接下舵手重擔，誓言延續「醒吾是學生的神隊友」精神，將以「AI×產學×跨域」為主軸，確保學生「畢業即就業，上工即上手」，辦一所永續經營的好學校。

中山大學質子交換膜技術新突破 攜手業界布局燃料電池產業

燃料電池最關鍵、也最昂貴的核心零組件「質子交換膜」，受制高成本、效能衰退與環境風險，不只讓氫能車價格居高不下，也讓產業規...

突破瓶頸！中山大學研發新型質子膜 導電率翻倍助攻氫能

邁向2050淨零排放，氫能與燃料電池成關鍵解方，國立中山大學團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。