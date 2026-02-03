中原大學新設「半導體學士」 整合理工強項及產學資源
全球半導體產業快速發展、高階人才需求持續攀升，中原大學宣布成立「半導體產業學士學位學程」，並將於115學年度招收第一屆新生共40名。中原大學表示，該學程以「產業導向、跨域整合、實作為本」為核心，整合校內理工強項與產學資源，培育具備工程基礎、系統整合能力與產業即戰力的半導體專業人才，回應台灣半導體供應鏈升級與國際競逐的發展趨勢。
中原大學於113學年度設立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，同步成立全國私校首間半導體產業學院，並設置校級半導體材料暨先進光學研究中心，聚焦次世代半導體材料研發、先進光電檢測技術、先進封裝及矽光子等重點領域。在此基礎上，進一步獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，完善由學士延伸至碩士的縱向培育架構。
中原大學指出，此次新設學程整合校內電子、電機、物理、工程與資訊等理工相關系所師資與研究資源，課程設計緊扣產業趨勢，系統性建構從材料科學、元件整合、製程模組、封裝測試到智慧製造的完整學習路徑，協助學生全面理解半導體產業核心技術與實務運作脈絡。
半導體產業學士學位學程主任郭泰辰指出，在課程規劃方面，學生可依興趣與職涯方向，於元件整合、製程模組、儀器工程、封裝測試、智慧製造等重點領域進行模組化修習，並透過產業實習、業界師資共同授課及國際交流機會，在學期間即能接軌真實產業情境，強化工程問題解決能力與實務即戰力。此外，中原於114年底與比利時法語魯汶大學WinFab簽約，參與ChipWin平台結盟產學研單位，培育具國際視野的產業菁英。
中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，學院強調協同跨域資源、精勤專業修練、前瞻創新突破及卓越人才培育，致力於跨域整合、產業實務及創新國際的特色定位，培養具備國際競爭力的高階半導體人才，並系統性建構從學士到碩士的縱向教育體系，積極回應國家半導體產業政策與全球科技人力需求。
▪整理包／115年大學學測 各科完整試題與解答
▪不只考生覺得難！學測國文題目作者本人「也想很久」 重量級身分曝
▪建中墾丁畢旅「吃冷菜」只有水果是溫的 業者喊冤：時間差的問題
▪成績未出…學測生想考牙醫系已「預備重考」遭反對 網建議：還有分科
▪北一女校長也去考學測 誠實曝心得：自然寫不完、數A會的不多
▪ChatGPT、Gemini挑戰115學測 這款AI「幾乎全對」根本是學霸
▪名校光環是投胎紅利？她考上北一女才驚覺落差：全班只有我爸是工人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言