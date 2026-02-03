快訊

中原大學新設「半導體學士」 整合理工強項及產學資源

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
中原大學半導體產業學士學位學程將於115學年度首度招收新生，透過模組化課程、產業實習與業界共同授課，協助學生接軌產業。圖／中原大學提供
中原大學半導體產業學士學位學程將於115學年度首度招收新生，透過模組化課程、產業實習與業界共同授課，協助學生接軌產業。圖／中原大學提供

全球半導體產業快速發展、高階人才需求持續攀升，中原大學宣布成立「半導體產業學士學位學程」，並將於115學年度招收第一屆新生共40名。中原大學表示，該學程以「產業導向、跨域整合、實作為本」為核心，整合校內理工強項與產學資源，培育具備工程基礎、系統整合能力與產業即戰力的半導體專業人才，回應台灣半導體供應鏈升級與國際競逐的發展趨勢。

中原大學於113學年度設立「半導體材料與光電檢測碩士學位學程」，同步成立全國私校首間半導體產業學院，並設置校級半導體材料暨先進光學研究中心，聚焦次世代半導體材料研發、先進光電檢測技術、先進封裝及矽光子等重點領域。在此基礎上，進一步獲教育部核准成立「半導體產業學士學位學程」，完善由學士延伸至碩士的縱向培育架構。

中原大學指出，此次新設學程整合校內電子、電機、物理、工程與資訊等理工相關系所師資與研究資源，課程設計緊扣產業趨勢，系統性建構從材料科學、元件整合、製程模組、封裝測試到智慧製造的完整學習路徑，協助學生全面理解半導體產業核心技術與實務運作脈絡。

半導體產業學士學位學程主任郭泰辰指出，在課程規劃方面，學生可依興趣與職涯方向，於元件整合、製程模組、儀器工程、封裝測試、智慧製造等重點領域進行模組化修習，並透過產業實習、業界師資共同授課及國際交流機會，在學期間即能接軌真實產業情境，強化工程問題解決能力與實務即戰力。此外，中原於114年底與比利時法語魯汶大學WinFab簽約，參與ChipWin平台結盟產學研單位，培育具國際視野的產業菁英。

中原大學半導體產業學院院長傅昭銘表示，學院強調協同跨域資源、精勤專業修練、前瞻創新突破及卓越人才培育，致力於跨域整合、產業實務及創新國際的特色定位，培養具備國際競爭力的高階半導體人才，並系統性建構從學士到碩士的縱向教育體系，積極回應國家半導體產業政策與全球科技人力需求。

