東吳攜手配音工會 開設聲音藝術表達課程育才

中央社／ 台北3日電

東吳大學通識中心與台北市配音人員職業工會簽署合作協議，未來將開設以全方位聲音藝術表達為核心的課程，讓學生向國內資深配音員學習，培育新世代的配音人才。

東吳大學今天發布新聞稿指出，為促進國內配音文化、拓展通識教育的實務領域，東吳大學通識教育中心自114學年度起，與台北市配音人員職業工會合作，推出「聲音魔法學苑」系列活動，帶領學生探索聲音世界的藝術。

東吳大學提到，由於「聲音魔法學苑」活動大受學生好評，東吳大學通識教育中心與台北市配音人員職業工會簽署學術交流與合作協議，共同推廣配音專業及相關創意的教育合作，以提升學生通識素養與實務視野。

東吳大學通識教育中心主任陳冠霖表示，面臨AI時代，聲音仍是人與人交流、溝通、表達的基礎，影響人際互動、職場進退深遠，聲音不僅無法被取代，也是生而為人特有的優勢；藉由與台北市配音人員職業工會合作，可讓學生獲得更多元且貼近產業現場的學習機會。

台北市配音人員職業工會理事長曹冀魯指出，希望能藉由此次簽署MOU，讓更多學生對聲音表演產生興趣，甚至發掘新世代的優秀配音人才。

東吳大學通識教育中心將以「聲音魔法學苑」活動為基礎，與台北市配音人員職業工會合作擘劃，開設以全方位聲音藝術表達為核心的課程，讓學生向國內資深配音員學習，深入聲音領域最前線。

