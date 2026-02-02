中山大學副校長陳彥旭請辭 校方：階段性任務已完成

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立中山大學。圖／中山大學提供
中山大學校長陳彥旭請辭歸建高雄醫學大學，今天傳出陳請辭的原因是校長李志鵬以陳管理醫學院不當要求提前請辭，對此，中山大學否認，強調陳因相關階段性任務已完成，不再續辦借調，將於3月1日歸建原校。

陳彥旭是高醫大感染科醫師、醫學研究所教授，2022年8月1日借調到中山大學任後醫學系系主任，2024年7月升為副校長，原訂借調3年至2025年7月31日，2025年8月1日第二次借調。

不過第二次借調不到半年就提辭職，傳出是校長李志鵬以他管理醫學院不當為由，要求提前請辭。

校方今天聲明澄清，相關說法與實情不符，副校長陳彥旭自高雄醫學大學借調至中山大學，因相關階段性任務已完成，不再續辦借調，3月1日將歸建原校，並強調亦無提前請辭情事。

醫學院 中山大學 醫師

