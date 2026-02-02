醒吾科大新任校長劉晉立 推動AI賦能打造智慧時尚新紀元

醒吾科技大學秉持「忠誠勤和」校訓，深耕林口一甲子，以技術與人文並重育才，不斷提升學生競爭力。面對少子化與產業劇變，新任校長劉晉立今(2)日接下舵手重擔，誓言延續「醒吾是學生的神隊友」精神，將以「AI×產學×跨域」為主軸，確保學生「畢業即就業，上工即上手」，辦一所永續經營的好學校。

醒吾科大今天上午在行政大樓舉行第10任校長陳寶億與第11任校長劉晉立交接典禮，由董事長黃麗芳監交；董事會執行董事袁頌安、董事顧奇明與顧卓明，及全校主管與教職員到場觀禮，共同見證校務傳承與轉型的關鍵一刻。劉晉立擁有美國明尼蘇達州聖瑪麗大學教育博士學位、曾任國立臺灣戲曲學院校長與臺藝大表演藝術學院院長，學養與行政歷練兼具。

交接典禮前，先由牧師俞明禮為全校師生禱告祝福。黃麗芳致詞時，先向卸任校長陳寶億致上最誠摯的感謝，肯定其任內帶領行政團隊穩健推動校務，在高教競爭加劇的環境中，仍守住教學品質與校務節奏，為學校下一階段的轉型鋪設扎實基礎。她也直言，少子化對高等教育帶來前所未有的挑戰，私校更須在變局中穩健前行，才能永續經營走出自己的路。

談到未來發展，黃麗芳指出，全球產業結構正因AI快速重塑，這既是挑戰也是契機；董事會將全力支持醒吾科大深化與相關產業合作，把AI技術與產業實務更有系統地導入教學與研究，不僅在於知識的傳授，更在於培養其面對未來社會的專業能力與創新思維，使每一位畢業校友都能具備立足職場、貢獻社會的實力。

黃麗芳並期許新任校長劉晉立，持續發揚創辦人顧懷祖「不在辦一所大的學校，而在辦一所好的學校」精神，不盲目追求規模，而是把資源放在教育內涵與品質提升，讓「尊重老師、照顧學生」落實為可被看見的制度與成果，並在AI浪潮中穩健前行，向「百年醒吾」目標累積更耀眼的能量。

卸任校長陳寶億回顧其在醒吾服務30多年的深厚情感，感謝董事會在其任內給予的磨練機會。面對少子化的嚴峻挑戰，他帶領行政團隊維持了招生的平穩成長，並在卸任之際將學校交棒給具備教育專業背景的劉晉立校長，期許學校能透過轉型重拾往日「醒吾商專」時期的輝煌榮景。

新任校長劉晉立致詞時，先以「我是老師」定錨治校方向：教學是本職、行政是服務。面對少子化與生成式AI並襲，他把技職教育從「學一技」推進到「學會學習與創新」，主張以務實致用為底，導入數位轉型，讓服務產業專業與時尚美學並行，更提升學生就業競爭力，並以品格教育為軸。

談到醒吾科大治校藍圖，他以「深耕技職實務」為辦學理念：用AI驅動課程與教法更新，對接產業趨勢與區域智慧化需求，讓教室直接連上職場。劉晉立強調，深化產學鏈結，擴大契合式人才培育，從實作、證照到專題都以企業標準設計，目標做到「畢業即就業、上工即上手」，並建置業師共授與就業追蹤機制長期到位。

劉晉立更遵循醒吾創辦人顧懷祖興學理念「不在辦一所大的學校，而在辦一所好的學校。」未來他將以「AI賦能、跨域整合」塑造智慧與時尚特色，結合新媒體推動表演藝術，觀餐導入智慧服務升級，強化跨院系共課共創，讓學生熟用AI生產力工具。同時以ESG與USR深耕林口社區，讓學生在解題實作中養成「忠誠勤和」品格，把永續治理轉化為更扎實具體的學習成果與社會影響。

交接典禮觀禮嘉賓雲集，包括國立臺灣藝術大學謝文啟主秘、舞蹈學系曾照薰教授、中國音樂學系蔡秉衡教授、音樂學系蔡永文教授、圖文傳播學系韓豐年教授、書畫藝術學系何堯智教授、體育室劉榮聰教授、戲劇學系陳彥廷系主任、國立臺灣戲曲學院前主秘陳金鳳、民俗技藝學系張文美老師、國家圖書館事業發展組呂寶桂主任、國立成功大學藝術研究所施德玉教授、客委會諮詢委員梁月孆、文化大學廣告學系楊錫彬系主任、華梵大學童柏壽主任、明志科大數位行銷設計學系楊正翔助理教授及太孜尬工作坊胡予欣團長等，共同見證醒吾科大薪火相傳的重要時刻。

醒吾科技大學董事長黃麗芳緬懷創辦人顧懷祖「不在辦一所大的學校，而在辦一所好的學校」精神，期許新校長劉晉立帶領學校邁向「百年醒吾」榮耀。(吾限熊報社 潘奕成攝)

醒吾科技大學董事長黃麗芳(右)，致贈卸任校長陳寶億感謝牌匾，肯定其任內帶領行政團隊穩健推動校務。(吾限熊報社 潘奕成攝)

醒吾科大第10任校長陳寶億與第11任校長劉晉立交接典禮前，由牧師俞明禮(左)引領董事長黃麗芳禱告，為全校師生祈福：願智慧轉成生命，願生命轉成使命！(吾限熊報社 張芝榕攝)

醒吾科技大學新任校長劉晉立(右)，誓言延續「醒吾是學生的神隊友」精神，未來將以「AI賦能、跨域整合」塑造智慧與時尚特色，辦一所好的學校，獲全場觀禮嘉賓及醒吾教職員熱烈掌聲。(吾限熊報社 張芝榕攝)