快訊

民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

川普玩笑點名「加拿大、格陵蘭入美國第51、52州」 晚宴陷入一片尷尬

藍營竹縣愈演愈烈！陳見賢今辭黨部主委 心疼「這個家沒人照顧」

突破瓶頸！中山大學研發新型質子膜 導電率翻倍助攻氫能

中央社／ 高雄2日電
國立中山大學團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質子跑得更快，可為氫能、儲能與電池技術等帶來全面升級。圖／國立中山大學提供（中央社）
國立中山大學團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質子跑得更快，可為氫能、儲能與電池技術等帶來全面升級。圖／國立中山大學提供（中央社）

邁向2050淨零排放，氫能與燃料電池成關鍵解方，國立中山大學團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質子跑得更快，目標明年推動商業化量產。

國立中山大學今天透過新聞稿宣布，光電工程學系教授黃文堯、張美濙團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，其質子導電率較業界標準杜邦Nafion 211提升逾一倍。

中山大學說明，目前質子交換膜燃料電池（PEMFCs）業界普遍使用杜邦Nafion 211薄膜，但在高溫環境下導電率下降、材料尺寸不穩定、合成製程複雜，成本高昂與降解過程可能產生有毒物質，使應用發展受限。

黃文堯指出，團隊經多次材料設計與實驗，成功研發出兩款新型質子交換膜SYS7–H與SYS7-L，並透過實際測試驗證其性能；更重要的是，其生產成本較低，且製程中不會產生任何有毒物質。

黃文堯說，幾乎所有化學電池模組中都需要隔離膜，可為氫能、儲能與電池技術帶來全面升級；半導體產業中，透過質子交換膜技術，可有效回收廢氣中的餘氫並加以純化，重新用於燃料或電池系統。

此外，在儲能應用上，新型質子交換膜也可用於釩液流電池。中山大學表示，這2款新型質子交換膜已引起業界關注，團隊已與業者展開產學合作，並布局部分專利，同時與氫能燃料電池產業鏈業者協作，目標明年推動大規模商業化量產。

電池 團隊 中山大學

延伸閱讀

又呆又帥！黃文廷拍MV踢到停不下來　Ozone 成員突襲探班

國產氫能巴士技術亮相巴黎 台法企業攜手開發市場

苗栗市南苗市場停車場活化 縣府第一波選定3處閒置公地促參

南北2大國際金融學院 政大找前財政部長當院長、中山找電機博士代理3年

相關新聞

中山大學質子交換膜技術新突破 攜手業界布局燃料電池產業

燃料電池最關鍵、也最昂貴的核心零組件「質子交換膜」，受制高成本、效能衰退與環境風險，不只讓氫能車價格居高不下，也讓產業規...

突破瓶頸！中山大學研發新型質子膜 導電率翻倍助攻氫能

邁向2050淨零排放，氫能與燃料電池成關鍵解方，國立中山大學團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質...

校友徒步710公里「切西瓜」縱貫台灣 為台師大清寒助學金募款近百萬

在台北今晨的風雨下，台灣師範大學的學生陪同運動休閒學院樂活EMBA與管理學院EMBA校友詹章誾從板橋火車站徒步走回母校，...

逢甲大學化身動漫舞台 陳學聖：下半年辦更大活動替動漫迷圓夢

動漫族群指標性活動—CCF 動漫盛典（CCF Cosplay Comic Festival）昨起一連兩天在台中市逢甲大學...

元智大學新北分部動土 留3千坪綠地

元智大學昨日在林口校區舉行新北分部興建工程動土典禮，該基地由遠東集團投入逾21億元打造，未來將成為「醫護教育＋智慧科技」...

培育跨領域人才、元智大學新北分部今開工動土 預計2028年3月起營運

元智大學今於林口校區預定地舉行「新北分部興建工程動土典禮」，該基地由遠東集團投入逾21億元經費打造，未來將成為結合「醫護...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。