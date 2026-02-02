突破瓶頸！中山大學研發新型質子膜 導電率翻倍助攻氫能

邁向2050淨零排放，氫能與燃料電池成關鍵解方，國立中山大學團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質子跑得更快，目標明年推動商業化量產。

國立中山大學今天透過新聞稿宣布，光電工程學系教授黃文堯、張美濙團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，其質子導電率較業界標準杜邦Nafion 211提升逾一倍。

中山大學說明，目前質子交換膜燃料電池（PEMFCs）業界普遍使用杜邦Nafion 211薄膜，但在高溫環境下導電率下降、材料尺寸不穩定、合成製程複雜，成本高昂與降解過程可能產生有毒物質，使應用發展受限。

黃文堯指出，團隊經多次材料設計與實驗，成功研發出兩款新型質子交換膜SYS7–H與SYS7-L，並透過實際測試驗證其性能；更重要的是，其生產成本較低，且製程中不會產生任何有毒物質。

黃文堯說，幾乎所有化學電池模組中都需要隔離膜，可為氫能、儲能與電池技術帶來全面升級；半導體產業中，透過質子交換膜技術，可有效回收廢氣中的餘氫並加以純化，重新用於燃料或電池系統。

此外，在儲能應用上，新型質子交換膜也可用於釩液流電池。中山大學表示，這2款新型質子交換膜已引起業界關注，團隊已與業者展開產學合作，並布局部分專利，同時與氫能燃料電池產業鏈業者協作，目標明年推動大規模商業化量產。