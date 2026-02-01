快訊

校友徒步710公里「切西瓜」縱貫台灣 為台師大清寒助學金募款近百萬

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台師大校友詹章誾（左5）連續3年透過徒步環島募集獎學金。圖／台師大提供
台師大校友詹章誾（左5）連續3年透過徒步環島募集獎學金。圖／台師大提供

在台北今晨的風雨下，台灣師範大學的學生陪同運動休閒學院樂活EMBA與管理學院EMBA校友詹章誾從板橋火車站徒步走回母校，學務長林玫君及運動與運動科學系主任張育愷亦於校園內提前等候。詹章誾連續3年透過徒步環島募集「暖陽紓困助學金」，目前已募近百萬元。

台師大指出，詹章誾連續3年以徒步環島的方式實踐公益，今年選擇更具挑戰的「切西瓜式」路線，以向縱走方式貫穿台灣。他自極北點富貴角出發，途經陽明山、明池、棲蘭、武陵、福壽山及清境等山區。 寒流侵襲期間，他在福壽山遭遇冰雹，又於前往清境途中遇上道路坍方，翻山越嶺前行。

詹章誾順利於第26天完成自富貴角至鵝鑾鼻燈塔的縱貫壯舉，並加碼挑戰阿朗壹古道，為這段歷經30天徒步710.5公里的旅程畫下句點。

詹章誾也分享，今年縱向行走路線比過往更長更具挑戰，是對個人體能與心理的雙重考驗，但他期盼以這樣的方式，讓更多人關注清寒學子的教育需求。

他特別感謝各界對「暖陽紓困助學金」(https://give.ntnu.edu.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=6-1)的慷慨捐助。台師大表示，本次募款活動已募集近百萬元，成功協助許多面臨學費、生活費或住宿費困難的學生。

徒步環島 運動 台師大

