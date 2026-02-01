逢甲大學化身動漫舞台 陳學聖：下半年辦更大活動替動漫迷圓夢

動漫族群指標性活動—CCF 動漫盛典（CCF Cosplay Comic Festival）昨起一連兩天在台中市逢甲大學舉辦，逢甲校園裡一下增加了不少的動漫角色。台中市工策會總幹事陳學聖特別前往參加，並表示活動不僅能促進創作者交流，也有助於帶動地方文化能量與相關產業發展，並允諾會替動漫迷圓夢，下半年要在台中國際會展中心辦更大場活動。

這項活動由台中市飛雁創業協會與囍閣閣國際有限公司共同主辦，集結動漫周邊、二次元創作、市集展售、角色扮演、舞台演出與同好互動，打造「屬於動漫迷的沉浸式盛會」，兩天吸引不少中部及外縣市動漫愛好者參與。

主辦單位說， 他們以「結合展覽、市集與表演的動漫活動平台」為核心定位，提供創作者、表演者與粉絲之間更自由、多元的交流空間。現場規畫多元主題區域，包含 ACG 原創與二創攤位、動漫周邊展售、Cosplay 交流拍攝區、舞台互動活動 等，讓參與者能體驗完整的動漫文化魅力。

活動同時邀請人氣 Coser、表演者與偶像團體輪番登台，透過演出、音樂與觀眾互動，炒熱現場氣氛，讓動漫不只停留在欣賞，更成為能「一起參與」的文化體驗。

市府工策會是指導單位，總幹事陳學聖也到場參與，他說，動漫與創意產業已成為青年文化與城市創新發展的重要動能，透過 CCF 動漫盛典的舉辦，不僅能促進創作者交流，也有助於帶動地方文化能量與相關產業發展。

他說，他擔任立委時，國家動漫館落腳在台中，但政府和動漫迷間總有一種說不出的隔離。經過親身與會，讓他深刻體會到「動漫迷自己有自己的夢，自己的行動」，政府就順順從旁幫忙圓夢一下，不要主客易位了。

主辦單位表示，除了今天在逢甲大學還有最後一天活動，也邀請所有動漫愛好者、創作者參與下一站4月4日至5日在高雄展覽館的活動。 CCF 動漫盛典活動一連兩天在台中市逢甲大學舉辦，逢甲校園裡一下增加了不少的動漫角色。圖／民眾提供