聽新聞
0:00 / 0:00

元智大學新北分部動土 留3千坪綠地

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市長侯友宜出席元智大學新北分部興建工程動土典禮。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜出席元智大學新北分部興建工程動土典禮。記者江婉儀／攝影

元智大學昨日在林口校區舉行新北分部興建工程動土典禮，該基地由遠東集團投入逾21億元打造，未來將成為「醫護教育＋智慧科技」的跨域人才培育重鎮。元智大學表示，新北分部預計2028年3月營運。

元智大學新北分部定位為「公園中的大學」，保留3千坪綠地並設置環校步道，與民眾共享休憩空間，並串聯鄰近林口國民運動中心，打造健康生活廊帶，校區也預留日照中心與「健康故事館」，未來提供高齡者日間照護與健康促進服務。

新北市長侯友宜昨出席動土活動表示，林口新市鎮近年發展快速，市府匯聚新創園區、國際媒體園區等產業，將林口打造為北台灣腹地最大的AI科技城，且元智大學醫護學院能在林口落腳，新北有近82萬長輩，感謝校方與新北並肩作戰，讓長者能安心養老、在地生活。

元智大學校長廖慶榮指出，新北分部將做為元智大學醫護學院的重要基地，除提供醫藥衛生相關系所持續擴展所需空間，更將結合元智在資訊工程與數位科技的深厚基礎，發展AI診斷、遠距醫療及生醫數據分析，深化醫護教育與智慧科技的跨域整合，培育智慧醫療人才。

元智大學主秘吳和生強調，未來新北分部有醫學系、護理系、生物科技研究所及醫學研究所，估計未來會有超過千位學生，學校將提供400個宿舍床位。

元智大學 運動中心 侯友宜 高齡者

延伸閱讀

新北路邊汽機車停車格 除夕初一全面免收費

地方意外…民眾黨公布4區議員全民調 李有宜已退黨三蘆選區仍要初選

培育跨領域人才、元智大學新北分部今開工動土 預計2028年3月起營運

金魚也能求！新北彙整9家宮廟可幫愛寵點平安燈 參加系列活動可免費抽

相關新聞

元智大學新北分部動土 留3千坪綠地

元智大學昨日在林口校區舉行新北分部興建工程動土典禮，該基地由遠東集團投入逾21億元打造，未來將成為「醫護教育＋智慧科技」...

培育跨領域人才、元智大學新北分部今開工動土 預計2028年3月起營運

元智大學今於林口校區預定地舉行「新北分部興建工程動土典禮」，該基地由遠東集團投入逾21億元經費打造，未來將成為結合「醫護...

迎戰氣候變遷 中興大學、正瀚生技打造作物韌性質譜AI平台

因應全球暖化與極端氣候衝擊農業生產，中興大學與農業生技大廠正瀚生技公司合作，成立全球首座以農業永續與作物氣候韌性為核心的...

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

國立政治大學兩名商學院校友，日前低調慨捐3000萬美金，相當於約新台幣9.3億元，並指定用於指南校區「新建宿舍工程」，也...

正常嗎？大學生分享一個月消費金額 網友嚇壞：以為多了個0

大學生一個月支出多少才正常呢？一名男大生發文，稱他近期檢查記帳紀錄才發現，去年9月份花費竟然高達4萬元，他詳細列舉出各項支出項目，並希望通過省錢將每月支出控制在2萬元左右。對此，網友們在震驚他的高花費之餘，也勉勵原PO要養成儲蓄的習慣。

大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。