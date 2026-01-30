培育跨領域人才、元智大學新北分部今開工動土 預計2028年3月起營運

元智大學今於林口校區預定地舉行「新北分部興建工程動土典禮」，該基地由遠東集團投入逾21億元經費打造，未來將成為結合「醫護教育＋智慧科技」的跨域人才培育重鎮。元智大學表示，新北分部預計2028年3月開始營運。

在校園規畫上，元智大學新北分部定位為「公園中的大學」，保留約3千坪綠地並設置環校步道，與民眾共享休憩空間，並串聯鄰近林口國民運動中心，打造健康生活廊帶。校區亦預留日照中心與「健康故事館」，未來提供高齡者日間照護與健康促進服務。

新北市長侯友宜表示，市府持續推動公有土地有效運用，結合大學與醫療體系資源，促成元智大學進駐林口設立新北分部醫護學院，回應高齡化社會醫療照護與專業人才培育的需求，同步提升新北市高等教育與公共服務量能。

侯友宜指出，林口新市鎮近年發展逐步到位，已匯聚新創園區、國際媒體園區等產業能量，市府規畫推動「新北國際AI+智慧園區」，串聯科技研發與產業發展動線，將林口打造為北台灣腹地最大的AI科技城。在教育資源方面，市府同步完善學區布局，持續增設國中小學，並結合區內國際學校資源，形塑兼顧教育品質與產業前景的生活環境，帶動林口整體發展。

元智大學校長廖慶榮指出，新北分部將作為元智大學醫護學院的重要基地，除提供醫藥衛生相關系所持續擴展所需空間，更將結合元智在資訊工程與數位科技的深厚基礎，發展AI診斷、遠距醫療及生醫數據分析，深化醫護教育與智慧科技的跨域整合，培育具前瞻視野的智慧醫療人才。

元智大學主秘吳和生補充，未來新北分部有醫學系、護理系、生物科技研究所及醫學研究所，估計未來會有超過千位學生，學校將提供400個宿舍床位。 新北市長侯友宜今出席元智大學新北分部興建工程動土典禮。記者江婉儀／攝影 元智大學今於林口校區預定地舉行「新北分部興建工程動土典禮」元智大學表示，新北分部預計2028年3月開始營運。圖為完工模擬圖。圖／元智大學提供