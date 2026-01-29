中興大學攜手正瀚生技設質譜AI中心 強化農業永續
因應全球暖化與氣候異常衝擊農業生產、提升作物對逆境適應能力，中興大學與正瀚生技設立質譜AI中心，以農業永續、作物氣候韌性為核心目標，加速新型農業資材研發與商品化。
國立中興大學與正瀚生技股份有限公司共建「質譜多體學與人工智慧研究中心」，中興大學校長詹富智、正瀚生技董事長吳正邦今天主持揭牌儀式。這座質譜AI中心由正瀚生技投入新台幣1.5億元、質譜多體學專家陳盈嵐主持，研發可量化應用的精準農業解決方案。
中興大學透過新聞稿表示，氣候波動影響作物產量、品質與生理機能，提升作物「氣候韌性」，才能在有限資源下，實現高韌性、低環境負擔的永續農業，中心在此背景下成立，透過高解析分子分析與人工智慧模型，建立可量化、可預測的作物逆境反應科學基礎。
中興大學表示，正瀚生技透過建構AI預測模型，從856條候選胜肽序列中，預測出117條具抗逆境潛力的序列，進一步將這些胜肽合成並應用於作物逆境測試，結果顯示，在大豆、玉米等主要作物中，多條胜肽能於乾旱、低溫等逆境後，促進植株恢復與生長。
中興大學表示，相關胜肽型生物刺激素產品可應用於作物逆境「預警與預備反應」，在複合式氣候壓力來臨前，啟動植物精準防禦機制，為精準韌性農業提供全新解決方案，未來持續透過質譜多體學與人工智慧整合應用，加速研發新型農業資材與商品化。
