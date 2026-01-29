中興大學攜手正瀚生技設質譜AI中心 強化農業永續

快訊

中央社／ 南投縣29日電

因應全球暖化與氣候異常衝擊農業生產、提升作物對逆境適應能力，中興大學與正瀚生技設立質譜AI中心，以農業永續、作物氣候韌性為核心目標，加速新型農業資材研發與商品化。

國立中興大學與正瀚生技股份有限公司共建「質譜多體學與人工智慧研究中心」，中興大學校長詹富智、正瀚生技董事長吳正邦今天主持揭牌儀式。這座質譜AI中心由正瀚生技投入新台幣1.5億元、質譜多體學專家陳盈嵐主持，研發可量化應用的精準農業解決方案。

中興大學透過新聞稿表示，氣候波動影響作物產量、品質與生理機能，提升作物「氣候韌性」，才能在有限資源下，實現高韌性、低環境負擔的永續農業，中心在此背景下成立，透過高解析分子分析與人工智慧模型，建立可量化、可預測的作物逆境反應科學基礎。

中興大學表示，正瀚生技透過建構AI預測模型，從856條候選胜肽序列中，預測出117條具抗逆境潛力的序列，進一步將這些胜肽合成並應用於作物逆境測試，結果顯示，在大豆、玉米等主要作物中，多條胜肽能於乾旱、低溫等逆境後，促進植株恢復與生長。

中興大學表示，相關胜肽型生物刺激素產品可應用於作物逆境「預警與預備反應」，在複合式氣候壓力來臨前，啟動植物精準防禦機制，為精準韌性農業提供全新解決方案，未來持續透過質譜多體學與人工智慧整合應用，加速研發新型農業資材與商品化。

中興大學 生技 永續 暖化 科學

低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

國立政治大學兩名商學院校友，日前低調慨捐3000萬美金，相當於約新台幣9.3億元，並指定用於指南校區「新建宿舍工程」，也...

正常嗎？大學生分享一個月消費金額 網友嚇壞：以為多了個0

大學生一個月支出多少才正常呢？一名男大生發文，稱他近期檢查記帳紀錄才發現，去年9月份花費竟然高達4萬元，他詳細列舉出各項支出項目，並希望通過省錢將每月支出控制在2萬元左右。對此，網友們在震驚他的高花費之餘，也勉勵原PO要養成儲蓄的習慣。

迎戰氣候變遷 中興大學、正瀚生技打造作物韌性質譜AI平台

因應全球暖化與極端氣候衝擊農業生產，中興大學與農業生技大廠正瀚生技公司合作，成立全球首座以農業永續與作物氣候韌性為核心的...

大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析...

學生慣用AI抓重點 教授：落實覆核、找原文基本功

相較於閱讀實體書，大學生近年熱中使用線上、非實體資源並以ＡＩ輔佐學習，但大學教授指出，傳統的閱讀方式能一併理解前後文，Ａ...

館藏愈來愈多學生卻愛非實體 大學圖書館借閱數減、電子資源使用量劇增

教育部大專校院校務資訊公開平台統計各學年間，大學紙本書、線上資料庫等借閱與檢索量，近五學年包括台大、政大、師大等圖書館館...

