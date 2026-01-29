低調不願具名…政大商學院2神秘校友慨捐9.3億 背後藏跨數十載深厚情誼

國立政治大學兩名商學院校友，日前低調慨捐3000萬美金，相當於約新台幣9.3億元，並指定用於指南校區「新建宿舍工程」，也是近年最大規模的單筆捐款，希望能減輕學校建設時的壓力。

政大也表示，其中一名捐款校友的胞弟，則受到兄長的義舉感動，雖然非政大校友，但也主動響應捐款500萬新台幣。以上的善款都將用於學生新宿舍建設，大幅減輕學校自償性貸款的利息與本金壓力，也能據此提供更具競爭力、更親民的宿舍定價，減輕學生在學期間的居住負擔。

政大也說明，捐款人行事低調、不願具名，但展現了企業家回饋社會、深耕教育的堅定信念。另外，捐贈背後也記錄了一段跨越數十載的深厚情誼，捐款人求學期間受到同窗友人鼓勵，二人相互扶持、彼此成全，形塑了面對世界的視野與價值觀。在能力所及之時，選擇以實際行動回饋學校、支持學生。

另外，政大也指出，會將捐款用於興建宿舍，也是期盼學生能於宿舍尋得人生益友，同時也銘記了自己與好友奮鬥的友誼。新建的學生宿舍，將承載著傳承與關愛，作為政大學生追尋人生理想時的後盾。

【中央社／台北29日電】

政治大學近日獲得2名校友捐贈3000萬美元（約新台幣9.39億元），指定用於指南校區的學生宿舍。這是政大近年獲得最大金額的單筆捐款，新建宿舍預計民國118年完工。

政大主任秘書曾守正接受媒體聯訪表示，2名校友於去年12月底捐贈3000萬美元，協助政大的新建宿舍工程，校友認為教育就是最長遠的投資；也因為這樣的善心和善念，牽動其中1名校友的胞弟，另外捐贈政大新台幣500萬元。

對於上述捐款，政大以「專款專用」方式，用於新建4棟宿舍。曾守正表示，政大由衷感謝校友們對校務的支持，以及對學弟妹的愛護，會珍惜每一筆捐贈的資源，用於營造更好的學習環境、培育優秀的下一代。

政大不願透露捐款校友的身分，但近日網站公告表示，這份捐贈背後有一段跨越數十年的深厚情誼。捐款校友在政大求學期間，與同窗相互扶持，形塑他面對世界的視野與價值觀，因此有能力回饋母校時，也期盼學弟妹在宿舍生活中，都能尋得影響一輩子的人生益友。

曾守正表示，新建的宿舍分三期推動，目前已進入第三期工程，預計在118年完工，119年讓學生入住。宿舍屬於「自償性」建築，興建有很大的資金壓力，校友這筆捐助可讓宿舍品質變得更好，學生未來的住宿負擔也可望減輕約20%。

校方表示，新的宿舍會響應教育部的「新宿舍運動」，將居住空間與學習空間融合，提供廚房、交誼廳、講座教室等設施，讓宿舍不只是宿舍，而是在AI（人工智慧）的時代、同儕交流稀缺的當下，成為一個新的學習場域。