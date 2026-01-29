正常嗎？大學生分享一個月消費金額 網友嚇壞：以為多了個0

大學生一個月支出多少才正常呢？一名男大生發文，稱他近期檢查記帳紀錄才發現，去年9月份花費竟然高達4萬元，他詳細列舉出各項支出項目，並希望通過省錢將每月支出控制在2萬元左右。對此，網友們在震驚他的高花費之餘，也勉勵原PO要養成儲蓄的習慣。

一名男網友在Dcard發文，表示他作為大學生，即使平時有記帳的習慣，但從來不會特別去看總支出數字，直到最近看了一眼，才猛然發現因為衝動性和補償性消費，讓他在去年9月份一口氣花了4萬元。

原PO詳細列出當月的花費，租房8500元、治裝14800元、飲食8000元、交通1600元、娛樂與其他6400元。原PO透露，之所以花費那麼高是因為他都購買專櫃香水與保養品的緣故，教科書、高鐵票與外食也比較昂貴。

原PO坦言，近期希望通過降低物慾的方式，將支出控制在2萬元左右，實際上他的固定支出也在2萬4左右，他本身有打工、家裡也會給零用錢，生活上沒有太大問題，但還是希望「能省則省」。

此文一出，不少網友震驚他的高花費，「羨慕家裡有礦」、「還以為是4000，少看一個0」、「除了羨慕家裡有礦，能說什麼，好好感恩家裡資源」、「家裡很有錢才能這樣花」、「你的娛樂、其他花的錢，已經比我大學時拿的零用錢還多很多了」。

也有網友建議他通過存股、使用記帳App等方式儲蓄，「可以開始投資大盤etf，也當作是為了自己養成儲蓄的習慣，台股的話0050，美股的話VT/VOO/VTI都可以考慮」、「你現在是用什麼App在記帳？可以開租屋、飲食、治裝、交通、其他、娛樂的子帳戶，把錢分類存，更能有效紀錄預算和支出」、「建議用Excel記帳，可以設定每天限制消費金額，比如說$350和$500，前一天沒花的錢累積成後一天可多花的錢」。