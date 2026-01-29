學生慣用AI抓重點 教授：落實覆核、找原文基本功

相較於閱讀實體書，大學生近年熱中使用線上、非實體資源並以ＡＩ輔佐學習，但大學教授指出，傳統的閱讀方式能一併理解前後文，ＡＩ抓重點式的閱讀則是缺少脈絡化，再者，學生可能使用到ＡＩ捏造的資料而不自知，或引注不當更容易踩到學術紅線，提醒學生覆核、回頭尋找原文等基本功仍不可少。

台師大國文系教授祁立峰表示，現在學生拿到書籍電子檔或數位資料，會透過ＡＩ協助檢索，快速找到課堂要求閱讀的概念，再透過ＡＩ推薦相關書目、期刊，好處是閱讀範圍比以前更廣，但過去是拿到一本書後從頭細讀，透過ＡＩ抓關鍵字、重點整理的閱讀方式，可能無法了解觀念的前後文，導致缺少脈絡。

祁立峰也提到，近年看學生報告，發現常有強烈的機械感，正因為學生不是透過細讀、通透後才撰寫，再者，不少學生曾使用了ＡＩ憑空杜撰的資料而不自知，「原著中根本沒有這段。」但只要ＡＩ給予的資訊「很像」，學生就不會懷疑其真假，這是一大問題。

祁立峰認為，雖然不必回到過去的老方法讀書，但使用者必須具備判讀資料真偽的能力，知道如何找到原典加以覆核，了解資料的出處與前後脈絡。

台師大科技應用與人力資源發展學系特聘教授許庭嘉也說，進階到研究階段時，學生還是要回頭對比原文，如學生將Ａ作者論文放入ＡＩ中協助摘要，只會記得要引注Ａ，但Ａ作者論點卻可能使用了Ｂ、Ｃ、Ｄ等人的文獻，而學生誤以為都是Ａ所寫，就可能導致次級引用，涉入學術倫理風險。

許庭嘉表示，若只想取得知識，ＡＩ確實能協助篩選、略過資訊，以提升閱讀效率，但若用於盤點研究資料等，必要時還是得回頭去讀原文，研究才會更扎實。