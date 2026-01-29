大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析，相較於實體書，學生近年更仰賴網路與非實體資源，能透過ＡＩ快速摘要，更有效率省時。

教育部統計一○九至一一三學年間，台大等頂尖大學電子書與電子期刊等數量均逐年成長，其中電子書可使用冊數更已遠勝紙本書。以台師大為例，中外文紙本書約六十三萬冊，電子書可使用冊數高達一九七萬冊；台大中外文紙本書約二一四萬冊，電子書更高達三五九萬冊。

不過統計也發現，紙本書與非書資料借閱人次、冊次，各大學近五學年均走低，其中台師大借閱人次從六點四萬減為四點三萬；台大從十二點八萬減為十二萬，取而代之的是電子書、電子期刊的線上及光碟資料庫檢索人次增加，清大、陽明交大、政大等都有百萬人次成長。

政大表示，綜觀各大學統計，實體書借閱量降低非特定學校獨有，評估是趨勢使然，原因不外乎網路資源取得容易，學生利用Google、Open Access及ＡＩ等管道均可取得資源，更省去諸多整理、鍵入等編輯的時間與人力，對使用者來說更為方便。

台師大圖書館館長廖學誠直言，大學生做作業、報告，確實不若以往偏重借閱書籍或依賴大型出版商資料庫，使用網路資源如Google Scholar等情況愈來愈普遍，尤其大量的電子資料能透過ＡＩ快速摘要，但如此一來，資料良窳、檢核等更顯重要，學校近年也開設工作坊，因應趨勢教導資訊素養、ＡＩ工具，也希望學生要先建立本職學能，再透過ＡＩ增強學習。

廖學誠說，以師大為例，文學院、教育學院電子與實體書的借閱比率仍高，二○二二年，二學院占校內整體借閱量的四成五，評估是人文學科研究經典持續被後人參考，學生仍要借閱研讀；理學院等研究更替快速，很多研究的生命周期僅數年，學生更傾向透過網路資料庫等快速搜尋使用。

陽明交大副校長陳永富表示，理工學門如通用教科書、研究用書等，除非是非常新的版本，網路上多容易取得使用，因此理工領域的師生已不太親自去圖書館找資料。網路資料庫、ＡＩ工具的年代，圖書館的形態與功能也許需改變，但也建議學生要以傳統方式奠基，再用ＡＩ優化學習。