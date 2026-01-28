館藏愈來愈多學生卻愛非實體 大學圖書館借閱數減、電子資源使用量劇增

教育部大專校院校務資訊公開平台統計各學年間，大學紙本書、線上資料庫等借閱與檢索量，近五學年包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次則漸少。學校評析，學生近年更仰賴網路與非實體資源，能透過AI協作快速摘要，更有效率且省時。

教育部統計109至113學年間，台大等頂尖大學電子書與電子期刊等數量均逐年上漲，電子書可使用冊數已遠勝紙本書，台師大中外文紙本書約63萬冊，電子書可使用冊數高達197萬冊；台大中外文紙本書約214萬冊，電子書更高達359萬冊。

但統計也發現，紙本書與非書資料借閱人次、冊次各大學近五學年均走低，台師大借閱人次從4.6萬減為4.3萬；台大從12.8萬減為12萬，取而代之的是含電子書、電子期刊的線上及光碟資料庫檢索人次增加，清大、陽明交大、政大等都有百萬人次成長。

政大說明，綜觀各大學統計，實體書借閱量降低非特定學校獨有，評估是趨勢使然，原因不外乎網路資源取得容易，利用Google、Open Access及AI等管道均可取得資源，取得容易也能省去諸多整理、鍵入等編輯的時間與人力，對使用者來說更為方便。

台師大圖書館館長廖學誠也談到，大學生做作業、報告確實不若以往偏重借閱書籍或依賴大型出版商資料庫，使用網路資源如Google Scholar等則愈來愈普遍，大量的電子資料能透過AI快速摘要，但如此一來資料良窳、檢核等更顯重要，學校近年也開設工作坊，因應趨勢教導資訊素養、AI工具，也希望學生要先建立本職學能，再透過AI增強學習。

廖學誠也指出，以師大為例，文學院、教育學院電子與實體書的借閱比率仍高，2022年，二學院占校內整體借閱量的四成五，評估是人文學科研究經典持續被後人參考，學生仍要借閱研讀；理學院等研究更替快速，很多研究的生命週期僅數年，學生更傾向透過網路資料庫等快速搜尋使用。

陽明交大副校長陳永富則表示，理工學門如通用教科書、研究用書等，除非是非常新的版本，網路上多容易取得使用，理工領域的師生已

不太親自去圖書館找資料。網路資料庫、AI工具的年代，圖書館的形態與功能也許需改變，但也建議學生要以傳統方式奠基，再用AI優化學習。