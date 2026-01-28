快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

清大研發AI系統輔助社工 兼顧隱私支援現場

中央社／ 高雄28日電

清大研發「AI社工紀錄輔助系統」，提供訪視錄音轉逐字稿等5項AI輔助功能，系統研發主持人今天受高雄社會局邀請主講，分享AI如何兼顧隱私與專業，實際支援社會工作現場。

高雄市政府社會局說明，「助人者的幫助－AI社工紀錄輔助系統簡介」專題講座，邀系統研發主持人、清華大學人文社會AI研究中心副主任王道維擔任主講人，吸引約60名來自高雄社會局社會服務單位社工及督導參與，另有約400名民間單位社工同步線上參與。

此次講座以清華大學團隊研發「AI社工紀錄輔助系統」為例，說明設計理念與實際操作方式，並邀參與者實際操作系統。多名社工表示，系統操作直覺，可在數分鐘內將錄音檔轉錄成逐字稿，並依個案需求生成處遇計畫初稿等，但相關內容仍需由社工確認，以確保品質。

依據高雄市社會局新聞稿，王道維表示，近年AI技術快速發展並影響許多產業，但社工實務在高度重視隱私、倫理與專業判斷的前提下，並不適合私下使用一般商業型AI產品來處理訪視紀錄或個案資料，如何保障個案權益，同時減輕社工長期承擔的文書負擔是關鍵課題。

王道維指出，該系統免費免註冊對外開放，提供五項AI輔助功能，包含訪視錄音轉逐字稿、訪視紀錄生成、處遇計畫生成、家系圖自動生成及社福資源整合搜尋。

王道維表示，這套系統自去年8月中上線以來，累計使用超過3萬6000人次，產生超過8000筆社工紀錄，每天穩定產出近百筆，顯示系統在實務現場的高度實用性。

在隱私與資安方面，王道維指出，這套系統採符合「美國健康保險流通與責任法案」（HIPAA） 隱私保護標準的 Claude API模型架構，並於系統設計上明確限制資料用途、不進行個案資料再訓練，以回應社工對個案資訊安全的核心關切。

高雄市社會局表示，期盼透過活動，協助社工了解如何善用AI工具，在不犧牲專業與倫理的前提下，提升紀錄品質與工作效能，讓社工能將更多心力回到陪伴、理解與支持案主的核心工作，提升助人工作的尊嚴與社會價值。

社工 社會局 清大

延伸閱讀

北市攜手Uber 好孕專車3月3日起增至3萬輛

香港新型碰瓷黨出沒 最高索償10.2萬美元 警調查逾30案

掌握生命自主權！桃市去年逾3千人簽署預立醫療 為家人預留安心

走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

相關新聞

走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士...

台東大學師範學院交接新舊院長 前校長劉金源捐10萬挺棒球隊

國立台東大學師範學院今舉行院長交接暨捐贈儀式，校內外師長、貴賓及師生齊聚一堂，共同見證學院的傳承與發展。第14任校長劉金...

中央大學攜慈濟育才 推防災永續教育、智慧醫療

中央大學與慈濟4大志業展開合作，未來將建立平台，推動防災教育、永續環境教育，同時攜手推動智慧醫療、科普影像製作等，培育兼...

大學法修法校務會議學生代表占比 學團堅持：八分之一是底線

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會日前於全國大專校院校長會議連袂提案，強調各校規模不一、公私立性質不同，...

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。