台東大學師範學院交接新舊院長 前校長劉金源捐10萬挺棒球隊
國立台東大學師範學院今舉行院長交接暨捐贈儀式，校內外師長、貴賓及師生齊聚一堂，共同見證學院的傳承與發展。第14任校長劉金源教授親臨現場，不僅見證新舊院長交接，也慷慨捐贈10萬元給棒球隊，為學生選手加油打氣。
交接儀式由校長鄭憲宗監交，他致詞時肯定卸任院長賴亮郡6年任內的貢獻，包括穩健推動各系所發展及USR計畫表現優異；並指出新任院長溫卓謀為75級校友、行政歷練完整，將持續帶領學院精進教學與研究，傳承師道精神。
鄭憲宗也提及該校將於今年8月成立護理學系，並推動棒球場新建工程，期望在教學、研究及學生發展等方面持續獲得各界支持。
賴亮郡回顧任內歷程，感謝校方信任與支持，累積寶貴經驗；溫卓謀則表示，承接院長職務既是榮譽，也是責任，學院已具備面對未來挑戰的基礎能量。典禮背板由數媒系陳俊瑋老師設計，以山海象徵台東自然與文化、書本象徵教育傳承，中央光束寓意傳承與轉換。
另捐贈儀式中，劉金源表示，棒球隊自創隊以來在有限資源下仍能穩步發展，取得全國賽事佳績，值得肯定。他期盼競技運動成為東大特色，並持續支持球隊發展。
競技運動科學系主任陳秀惠介紹，棒球隊自創隊17人起步，現已有近60名球員，近年屢次進入全國前8強，2023年全國梅花旗大學錦標賽奪冠，今年大專盃公開一級賽事榮獲季軍。
