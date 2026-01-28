快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東大學前校長劉金源前（中）捐贈10萬元支持東大棒球隊發展。圖／台東大學提供
台東大學前校長劉金源前（中）捐贈10萬元支持東大棒球隊發展。圖／台東大學提供

國立台東大學師範學院今舉行院長交接暨捐贈儀式，校內外師長、貴賓及師生齊聚一堂，共同見證學院的傳承與發展。第14任校長劉金源教授親臨現場，不僅見證新舊院長交接，也慷慨捐贈10萬元給棒球隊，為學生選手加油打氣。

交接儀式由校長鄭憲宗監交，他致詞時肯定卸任院長賴亮郡6年任內的貢獻，包括穩健推動各系所發展及USR計畫表現優異；並指出新任院長溫卓謀為75級校友、行政歷練完整，將持續帶領學院精進教學與研究，傳承師道精神。

鄭憲宗也提及該校將於今年8月成立護理學系，並推動棒球場新建工程，期望在教學、研究及學生發展等方面持續獲得各界支持。

賴亮郡回顧任內歷程，感謝校方信任與支持，累積寶貴經驗；溫卓謀則表示，承接院長職務既是榮譽，也是責任，學院已具備面對未來挑戰的基礎能量。典禮背板由數媒系陳俊瑋老師設計，以山海象徵台東自然與文化、書本象徵教育傳承，中央光束寓意傳承與轉換。

另捐贈儀式中，劉金源表示，棒球隊自創隊以來在有限資源下仍能穩步發展，取得全國賽事佳績，值得肯定。他期盼競技運動成為東大特色，並持續支持球隊發展。

競技運動科學系主任陳秀惠介紹，棒球隊自創隊17人起步，現已有近60名球員，近年屢次進入全國前8強，2023年全國梅花旗大學錦標賽奪冠，今年大專盃公開一級賽事榮獲季軍。

台東大學師範學院卸任院長賴亮郡（右）與新任院長溫卓謀（左）印信交換、由校長鄭憲宗（中）親自監交。圖／台東大學提供
台東大學師範學院卸任院長賴亮郡（右）與新任院長溫卓謀（左）印信交換、由校長鄭憲宗（中）親自監交。圖／台東大學提供

傳承 台東 運動

走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士...

台東大學師範學院交接新舊院長 前校長劉金源捐10萬挺棒球隊

國立台東大學師範學院今舉行院長交接暨捐贈儀式，校內外師長、貴賓及師生齊聚一堂，共同見證學院的傳承與發展。第14任校長劉金...

中央大學攜慈濟育才 推防災永續教育、智慧醫療

中央大學與慈濟4大志業展開合作，未來將建立平台，推動防災教育、永續環境教育，同時攜手推動智慧醫療、科普影像製作等，培育兼...

大學法修法校務會議學生代表占比 學團堅持：八分之一是底線

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會日前於全國大專校院校長會議連袂提案，強調各校規模不一、公私立性質不同，...

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

