快訊

不只1萬6！小S缺席漢典、Lulu婚宴 超厚紅包真實數字曝光

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

帥兒遭周刊爆餵毒騙砲…伍思凱傳退休！趙傳親曝內幕

中原打造就業學程 橫跨7學院、逾2萬人次修習

中央社／ 台北28日電

因應產業變動快速，中原大學自102學年度起推動就業學程，打造企業深度參與課程設計的產學新模式，校內已有7個學院參與，參與學生累計逾2萬人次。

中原大學職涯發展處處長黃美珠告訴中央社記者，中原大學就業學程從102學年度開始推動，每年平均約1000、2000人次參與，累計逾2萬人次學生參與；截至114學年度第1學期，已與72家企業合作開設41個就業學程，114學年度第1學期共有1673名學生修習。

黃美珠提到，中原大學是理工起家，各系校友在產業界都有很好的發展，有的創立公司，有的是管理階層，透過各學系媒合，攜手產業培育人才；學校也有評鑑機制，每年都會檢視各就業學程的修習學生人數、領取結業證書人數、課程內容等，並依評鑑結果分為不同等級。

針對評鑑成效不佳的就業學程，黃美珠表示，除了請這些就業學程提供改善或調整方向，學校也可能提出停辦、組成聯合學程等不同建議，因此每年開出的就業學程數量會有起伏，最高峰時曾達60、70個。

中原大學職涯處產業人才培育中心主任張恕豪指出，就業學程除了幫助企業解決實務上的問題，還能讓學生更瞭解產業發展和需求。學校也提供經費，鼓勵各系所和企業洽談，因此現在就業學程非常多元，涵蓋理工、金融、商管、法律、生醫等不同領域。

在就業學程課程規劃上，張恕豪說明，首先要包含系所專業，讓學生具備基礎知識；第2階段會邀請業師教授實務課程，把現場實際應用案例帶到學校；第3階段則會安排產業實習。

張恕豪表示，目前就業學程開放大二以上學生修習，很多學生甚至會同時修2、3個就業學程，還橫跨不同領域，雖不見得能完成所有課程和實習並取得結業證書，但學生可爭取機會，接觸跨領域的專業課程並瞭解不同產業的狀況。

部分產業還提供高額獎助學金或預聘方案，張恕豪提到，例如半導體與科技業的就業學程就有提供高額獎學金和預聘制度，開出研發替代役的職缺，表現優異的碩士生畢業後可直接進入公司服務，並以研發替代役身分投入工作。

中原大學 職涯發展 替代役

延伸閱讀

南迴第一眼消失了！台東縣界地景「海的啟航」忍痛拆除走入回憶

影／第2屆苗栗縣獎助學金今頒獎 千名學子受惠

興趣變成入場券！台東女中美術班特殊選才捷報連連

中原大學獲大學品牌力學制標竿獎 私立一般大學第1名

相關新聞

走進身體看病變 清大生命科學暨醫學院獲贈醫學影像數位孿生AI系統　

國立清華大學生命科學暨醫學院於去年底獲善心人士捐贈「醫學影像數位孿生（Digital Twin）」AI 系統兩套，供學士...

中央大學攜慈濟育才 推防災永續教育、智慧醫療

中央大學與慈濟4大志業展開合作，未來將建立平台，推動防災教育、永續環境教育，同時攜手推動智慧醫療、科普影像製作等，培育兼...

大學法修法校務會議學生代表占比 學團堅持：八分之一是底線

近日朝野立委提案欲修「大學法」，四大大專校院協進會日前於全國大專校院校長會議連袂提案，強調各校規模不一、公私立性質不同，...

中山大學環境社會學走出教室 踏查高雄工業地景

高雄市中山大學環境社會學課程與地球公民基金會合作，帶學生走出教室，深入踏訪高雄後勁、大社、仁武等工業區鄰近社區，探討高雄...

影／出席15校跨域共榮合作典禮 蕭美琴曝自身經歷「有時後悔走錯行」

台灣國立大學系統今天舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統擴大至15所國立大學，象徵台灣高等教育在跨校整合、資源共享與...

「粉筆談話法」讓沉默者發聲 台科大師讓100%學生願再修讀全英語課程

國立台灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，其推動教學計畫「讓沉默者發聲」，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，透...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。